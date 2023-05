Vidéo – Ce vendredi, clôture magistrale avec 500 drones de « Rabat, capitale africaine de la culture »

En clôture du programme “Rabat, capitale africaine de la culture”, au Chellah, la technologie s’est mise au service de l’histoire, 500 drones derniers cris ont retracé la chronologie atypique de ce site emblématique le temps d’un spectacle lumineux et inédit.

Ce ballet aérien unique, qui a orné mardi soir le ciel de la capitale de tableaux époustouflants, a été organisé par le ministère de la Jeunesse de la Culture et de la Communication.

+ Apprendre davantage sur l’histoire de Chellah +

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au vendredi au site historique du Chellah, sera l’occasion pour les curieux d’apprendre davantage sur l’histoire de Chellah, l’un des sites archéologiques les plus importants au niveau national.

Les célébrations, auxquelles ont pris part le Conseiller du Souverain, André Azoulay et le ministre de la Jeunesse de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, ainsi que plusieurs ministres africains de la culture, ont été marquées par un spectacle artistique de drones à Chellah et un concert sur la rive du Bouregreg.

Article19.ma