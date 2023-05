Les Agri Carbon Days – Une mobilisation sans précédent pour la transition vers une agro-industrie décarbonée au Maroc

Les Agri Carbon Days, événement de référence axé sur la réduction des émissions de carbone dans le secteur agro-industriel et la séquestration du carbone par l’agriculture, ont connu un succès retentissant lors de leur tenue les 24 et 25 mai à Rabat, selon un communiqué.

Organisée par l’éminente Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), par le biais de son AgriTech Center of Excellence et en partenariat avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à travers le projet ProAgro Maroc, cette rencontre d’envergure a réuni un parterre d’experts et d’acteurs clés du domaine, venant du monde entier.

Plus de deux cents participants, dont trente-deux intervenants internationaux de renom, ont honoré cet évènement de leur présence, et ont partagé leur expertise et leurs expériences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie agricole. De surcroît, cinq startups innovantes ont brillamment exposé leurs solutions novatrices pour la décarbonisation de l’agro-industrie.

À cela s’ajoute la présence de vingt participants issus de la première cohorte du certificat exécutif sur la décarbonisation de l’agro-industrie et la séquestration du carbone par l’agriculture, témoignant de l’engagement grandissant en faveur de pratiques agricoles durables et respectueuses du climat.

+ Soutient de l’adoption de pratiques agricoles durables +

Au cours du prestigieux Colloque International sur la Décarbonation de l’Agro-Industrie et la Séquestration du Carbone par l’Agriculture, les participants ont eu le privilège d’échanger autour des défis et des opportunités inhérents à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie agricole.

Des chercheurs de renom ont présenté leurs dernières avancées en matière de technologies émergentes, visant à promouvoir une production alimentaire à faible empreinte carbone et à favoriser la séquestration du carbone dans les sols agricoles.

Par ailleurs, des conférenciers éminents ont abordé les politiques et les stratégies essentielles pour soutenir l’adoption de pratiques agricoles durables, contribuant ainsi à l’objectif ambitieux de neutralité carbone.

« Nous sommes fiers de l’engouement que connaît cette deuxième édition des Agri Carbon Days. Un engouement chez les acteurs nationaux de l’agriculture et l’agro-industrie mais surtout un engouement et un vif intérêt chez une large communauté de scientifiques et d’experts de renom qui ont été attiré par cette mobilisation marocaine exceptionnelle autour de la décarbonation de l’agro-industrie et le carbon farming. L’AgriTech Center of Excellence de UM6P est heureux de jouer le rôle de catalyseur et accompagnateur de cette mobilisation vers un avenir décarbonné de l’agro-industrie Marocaine », a affirmé Faissal SEHBAOUI, Directeur du Centre d’Excellence AgriTech.

+ Une tribune d’échange et de dialogue inestimable +

Cet événement d’envergure a constitué une tribune d’échange et de dialogue inestimable, permettant aux participants de partager leur expertise, leurs expériences et leurs recherches pointues en matière de décarbonation de l’agro-industrie et de séquestration du carbone par l’agriculture.

Les thématiques abordées ont couvert un large éventail de sujets d’une importance cruciale, tels que les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation de l’agro-industrie, l’économie et la finance carbone appliquées à ce secteur prometteur, ainsi que les percées scientifiques et technologiques déterminantes qui façonneront son avenir.

« Les Agri Carbon Days sont aussi l’occasion de discuter de l’évolution réglementaire et des barrières tarifaires. Nous voyons arriver de nouvelles réglementations et taxes sur certains marchés à l’export. Je pense en particulier au marché européen et son nouveau Green Deal qui vise entre autres à favoriser la commercialisation sur son marché de produits les plus verts possibles. Et donc verdir sa production, ça signifie aussi pouvoir être plus compétitif sur les marchés extérieurs en minimisant les barrières tarifaires et non tarifaires imposées par les importateurs », a déclaré Gilles Cols de l’Organisation international du Travail.

+ Des témoignages inspirants +

Les Agri Carbon Days ont également été l’occasion de présenter des témoignages inspirants d’entreprises agro-industrielles pionnières dans la voie de la décarbonisation, éclairant ainsi la voie vers une agro-industrie plus respectueuse du climat.

De plus, la présentation du programme Farming Innovation Edition Carbon Farming a suscité un enthousiasme remarquable, mettant en lumière les start-ups et les initiatives innovantes qui contribuent activement à la décarbonation de l’agro-industrie et à la séquestration du carbone par le biais de pratiques agricoles avant-gardistes.

Rappelons que l’AgriTech Center of Excellence de l’UM6P, en tant qu’organisateur de ce colloque d’envergure internationale, joue un rôle prépondérant dans le secteur agricole africain. Cet acteur majeur s’engage activement dans la promotion d’une agriculture de précision spécifiquement adaptée au continent africain, en tirant parti des nouvelles technologies.

Les Agri Carbon Days ont indéniablement marqué une étape majeure dans la mobilisation des acteurs de l’écosystème agro-industriel marocain, en les rassemblant autour d’une cause commune : la transition vers une agriculture plus durable et résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique. Les résultats prometteurs issus de ces échanges approfondis laissent entrevoir un avenir plus vert pour le secteur agro-industriel du Maroc, alliant efficacité économique, préservation environnementale et responsabilité sociale.

