Culture – L’uZine organise la 2ème édition du Festival « Fوst l’Uzine » sur le thème de la contre-culture les 2, 3 et 4 juin

Après une première édition en juin 2022 autour de la thématique Art et Industrie, la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi (TAT) a annoncé le lancement de la seconde édition de son Festival annuel « Fوst l’uZine » qui se déroulera du 2 au 4 juin, selon un communiqué.

Cette seconde édition de « Fوst l’uZine » sous la Direction Artistique de Hosni Al Mokhlis, sera consacrée à la contre-culture, mouvement ayant marqué l’histoire culturelle et artistique des années 60 jusqu’à nos jours.

Au cours de ces trois jours forts en rencontres et évènements, « Fوst l’uZine » présentera une programmation éclectique, mêlant différentes formes d’expressions artistiques. Le public aura l’opportunité d’explorer des disciplines telles que la danse, les arts visuels, le graffiti, le cinéma et bien plus encore. Des rencontres culturelles ouvertes seront également organisées favorisant ainsi l’échange et le dialogue.

Enfin, l’uZine, en tant qu’acteur artistique et culturel, œuvre dans le cadre de cet espace sans contraintes, à libérer les énergies créatives à travers la mise en œuvre de rencontres permettant aux artistes en herbe ou confirmés de se produire et d’exposer leur travail de manière singulière et innovante.

+ Promotion de l’art et de la culture +

Cette seconde édition du Festival de l’uZine s’annonce d’ores et déjà le rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art et de culture urbaine au cours duquel les festivaliers auront l’opportunité de vivre une expérience immersive mêlant audace et créativité autour de la contre-culture.

Pour rappel, la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi (TAT) et son espace culturel multidisciplinaire, l’uZine , en tant qu’association privée à but non lucratif, œuvre depuis sa création en 2013, en faveur de la promotion de l’art et de la culture comme vecteur de citoyenneté, d’épanouissement et de professionnalisation de jeunes talents artistiques.

Ainsi, les 3 axes de l’ADN de la Fondation concernent la Création à travers la mise en œuvre de résidences artistiques, la Transmission à travers des ateliers couvrant de nombreuses disciplines artistiques tout le long de la saison artistique et culturelle, et enfin la Diffusion via une programmation riche et variée.

Article19.ma