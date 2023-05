Vidéo – Le CNDH présente une version adaptée aux enfants de son rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Maroc

En commémoration de la Journée nationale de l’enfant, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a présenté ce jeudi, une version adaptée aux enfants de son rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Maroc pour l’année 2022.

La publication de cette version abrégée du rapport annuel s’inscrit dans le cadre de la campagne de plaidoyer du Conseil pour institutionnaliser le « principe de participation des enfants » sous le titre « Je suis celui qui décide de mon sort », qui avait été précédemment lancée par la Présidente du Conseil à Casablanca en novembre 2022 à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.

+ Intégrer les enfants à la participation à la sociale +

Mounir Bensalah, Secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a déclaré au micro d’Article19.ma que : « Conformément à l’engagement de la présidente du CNDH, on présente aujourd’hui un rapport social dédié aux enfants, il vient en conformité avec le principe de participation inscrit dans la convention internationale des droits des enfants, qui institue le principe de la participation des enfants, mais également leur droit à l’accès à l’information d’une manière simplifiée et adaptée à leurs besoins et leur âge ».

Et d’ajouter que : « Ceci vient aussi en conformité avec la stratégie lancée par le CNDH qui a organisé un ensemble de concertations dans les 12 régions du Royaume avec des enfants et qui serait conclut par un rapport fait par les enfants ».

La jeune écrivaine Hibatallah EL Alami, deuxième vice présidente au Parlement arabe de l’enfant, a affirmé lors de cet événement que : « Aujourd’hui on présente une version adaptée aux enfants du rapport annuel du Conseil qui porte sur la situation des droits de l’homme au Maroc ».

La modératrice de cette événement Hibatallah, a souligné et félicité à la même occasion le CNDH qui vise selon elle à : « Toujours à intégrer les enfants à la participation à la sociale ».

Article19.ma