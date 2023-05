Nécrologie – La reine du rock’n’roll Tina Turner n’est plus (Vidéo)

Tina Turner célèbre reine du rock’n’roll est décédée mercredi 24 mai à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie, lit-on sur son compte Instagram.

La star américaine, naturalisée suisse, s’est éteinte dans sa maison près de Zurich, artiste prolifique, la chanteuse, également actrice, avait mis un terme à une carrière longue de 60 ans en 2020.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tina Turner (@tinaturner)

+ Le monde perd une légende +

Son porte-parole a déclaré que : « Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle ».

Tina Turner avait notamment chanté les tubes The Best, Proud Mary, Private Dancer ou What’s Love Got to Do With It.

Mort de Tina Turner: "Elle avait un côté professionnel intouchable" pour le chanteur Murray Head pic.twitter.com/UHO0inOg1g — BFMTV (@BFMTV) May 24, 2023

« Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain », affirme la même source.

Article19.ma