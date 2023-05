Santé : Ait Taleb signe 2 accords de partenariat avec les Laboratoires Pfizer Maroc

Deux jours après la nomination du nouveau PDG et Directeur Régional Afrique du Nord des Laboratoires Pfizer SA, le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, a présidé la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat avec les Laboratoires Pfizer Maroc, en présence du représentant du laboratoire au niveau de le Moyen-Orient, la Russie et l’Afrique, Patrick Van der Loo.

La première convention vise à définir les modalités du partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les laboratoires Pfizer quant à la contribution de ces derniers à l’incarnation des ateliers de couverture santé globale par l’amélioration du parcours de soins et de soins. pour les patients, ainsi que le renforcement des systèmes de santé, ainsi que le soutien à l’accès aux médicaments innovants.

Quant au second accord, il s’appuie sur les axes du plan stratégique national de prévention et de lutte contre l’antibiorésistance 2019-2022, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Santé 2025. Formations continues dans les domaines médical et biologique, le développement de la recherche pratique, en plus de sensibiliser et d’éduquer le grand public et les professionnels de la santé sur la résistance aux antimicrobiens, selon les signataires.

Les deux conventions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé et portent sur la contribution des Laboratoires Pfizer au Maroc à la concrétisation d’ateliers de couverture santé globale et à la préservation de la santé des citoyens marocains à travers des approches toujours placer le patient au centre de l’attention.

Article19.ma