Judaïsme – Les rabbins hassidiques d’Afrique, Proche-Orient et Europe en conclave à Casablanca

Des dizaines de familles rabbiniques affiliées au mouvement hassidique Habad-Loubavitch se sont réunies à Casablanca, au Maroc, la semaine dernière pour une conférence destinée aux dirigeants Habad servant de petites communautés juives à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

Ils venaient de 40 pays différents, certains faisant le petit saut depuis l’Espagne continentale ou ses îles Canaries, d’autres venant d’aussi loin que la Zambie.

« Un des critères pour venir participer à cette conférence était d’être issu d’une communauté où l’on a dû mettre de la nourriture casher dans une valise », a déclaré le rabbin Mendy Chitrik, un rabbin Habad basé à Istanbul et directeur de l’Alliance des rabbins en pays islamique, selon le site religionnews.com.

Et d’ajouter : « En vérité, le rassemblement n’avait pas une telle barrière à l’entrée, mais c’est une réalité à laquelle les juifs strictement orthodoxes comme Chitrik et ses collègues sont confrontés lorsqu’ils sont basés loin en dehors des grandes communautés juives traditionnelles ».

+ Modus operandi de Habad +

La secte hassidique s’est fait un nom en voyageant partout où les Juifs se trouvent pour y fournir des débouchés à la vie juive.

Pour certains rabbins, cela signifie passer une grande partie de leur temps à servir les touristes israéliens ou les voyageurs d’affaires dans des endroits éloignés. Pour d’autres, cela signifie s’installer dans une communauté juive qui a peut-être été historiquement dynamique, mais qui aujourd’hui vieillit et décline après un siècle de bouleversements pour la communauté juive mondiale.

Ces rabbins sont appelés «shluchim», ou émissaires, et leurs épouses, qui jouent un rôle essentiel dans le mouvement, sont appelées «rebetzins». Tous deux se sont réunis à Casablanca pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés.

« Quand un rabbin Habad déménage dans un pays, c’est une station permanente », a déclaré à RNS le rabbin Levi Duchman, qui est venu à la conférence depuis les Émirats arabes unis.

Le Maroc était un hôte symbolique de la conférence car, d’une certaine manière, c’était le terrain d’essai de l’identité moderne du mouvement.

+ Le concept Habad de shlichout a commencé au Maroc il y a 70 ans +

« Le concept Habad de shlichout a commencé au Maroc il y a 70 ans, lorsque le Rabbi de Loubavitch y a envoyé son premier émissaire », a expliqué Chitrik, faisant référence au défunt chef du mouvement, le rabbin Menachem Mendel Schneerson, décédé en 1994 à l’âge de 92 ans.

Cet émissaire était le rabbin Yehuda Leib Raskin, décédé en 2004 après près d’un demi-siècle dans le pays. À l’époque, le Maroc, qui abritait autrefois jusqu’à 300 000 Juifs, était encore la plus grande communauté juive du monde arabe.

« Il fut un temps où il y avait 50 écoles dirigées par Chabad à travers le Maroc », a déclaré le rabbin Levi Banon, un juif d’origine marocaine qui a repris le travail de Raskin en 2008.

Mais dans les décennies qui ont suivi la création de l’État d’Israël, il a été réduit à un peu plus de 2 000.

Néanmoins, les rabbins ont commencé la conférence par un clin d’œil au passé juif dynamique du pays. Le groupe a voyagé de Casablanca à Fès, où ils ont organisé une cérémonie dans une maison qui appartenait autrefois au rabbin Moïse ben Maimon, ou Maïmonide, l’érudit, médecin, philosophe et polymathe qui est peut-être l’esprit juif le plus célèbre de l’époque médiévale.

De nombreux Chabad Hassidim ont pour tradition d’étudier un chapitre ou plus de l’opus magnum de Maïmonide, la Mishneh Torah, chaque jour, complétant l’ensemble du travail sur un cycle d’un ou de trois ans.

À Fès, le groupe a été rejoint par le maire de la ville, Abdeslam Bekkali, alors qu’ils célébraient l’achèvement le plus récent du cycle d’études, qui a été marqué à l’échelle mondiale le mois dernier.

À son époque, Maïmonide a également été le médecin personnel de Saladin, rôle par lequel il s’est retrouvé le représentant de la communauté juive auprès de l’un des dirigeants les plus puissants du monde musulman.

+ Présence de Habad dans le monde arabe et musulman +

Dans cette veine, l’un des thèmes de la conférence était la présence croissante du mouvement Habad dans le monde islamique.

Au cours des près de trois décennies qui se sont écoulées depuis la mort de Schneerson, Chabad voit une nouvelle poussée dans la région. Au cours de la dernière décennie seulement, la présence de Habad dans le monde arabe et musulman a augmenté de façon exponentielle, a déclaré Motti Seligson, porte-parole du mouvement.

Pour le rabbin Duchman, sa présence aux Émirats arabes unis l’a placé au centre des accords d’Abraham, la série d’accords de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes, à commencer par les Émirats arabes unis en 2020, négociés en partie par l’administration Trump.

Depuis lors, Duchman s’est retrouvé à accueillir des diplomates israéliens et à assurer la liaison avec la famille royale émiratie, alors que la communauté juive du pays s’est développée pour soutenir plusieurs synagogues, restaurants casher et écoles.

Le propre mariage de Duchman, en 2022, a été l’un des plus grands événements diplomatiques à Dubaï, avec plus de 1 500 invités.

Le Maroc a également signé un accord de normalisation avec l’État d’Israël en décembre 2020, ouvrant l’État nord-africain à un nouveau flot de tourisme juif. Duchman espère maintenant que la réalité juive qu’il a contribué à créer aux Émirats arabes unis pourra être reproduite dans toute la région par de nombreux autres rabbins présents à la conférence.

+ Une communauté qui partage des valeurs similaires +

« Il y a quelque chose de si spécial dans les communautés juives séfarades, dans les communautés juives du monde musulman. Ils peuvent vraiment s’épanouir, et des rassemblements comme ceux-ci nous donnent la force de les aider à s’épanouir », a déclaré Banon.

Cependant, tout ne concernait pas les sages médiévaux et la géopolitique moderne. Selon Chitrik, les rabbins réunis au Maroc partageaient des méthodes, offraient leur soutien ou simplement compatissaient. Comme pour toute congrégation, la collecte de fonds était une autre préoccupation, doublement pour les rabbins arrivant dans des régions où il n’y a pas beaucoup de communauté juive établie.

Un autre sujet était l’éducation, non seulement pour leurs communautés, mais pour leurs propres enfants, a déclaré Chitrik.

Comme le rabbin Mendy Kotlarsky, directeur exécutif de Merkos 302 , une organisation qui soutient les émissaires Chabad, a déclaré à RNS : « Ces rabbins et leurs enfants sont très probablement les seules familles hassidiques de leur pays ; souvent, ils sont la seule famille religieuse de tout le pays ».

« L’endroit le plus facile et le meilleur pour élever une famille et rester engagé, c’est quand vous les élevez dans une communauté de personnes qui partagent des valeurs similaires, et il y a une infrastructure d’écoles et de synagogues pour vous soutenir et des rabbins qui peuvent répondre à vos questions. « , a déclaré Kotlarsky. « L’un des plus grands défis de ces rabbins est de donner à leurs enfants la communauté et l’éducation qu’ils voudraient qu’ils aient s’ils vivaient en Israël ou à New York. »

Pour des centaines d’enfants de familles Chabad à travers le monde, une grande partie de leur éducation se fait par le biais d’une école en ligne créée par l’organisation de Kotlarsky.

« Dans le monde d’aujourd’hui, avec la technologie, nous sommes ravis et fiers d’avoir pu construire une infrastructure qui met en réseau et connecte ces enfants les uns avec les autres. »

Les rabbins aussi avaient besoin d’un lien. « Nous avons parlé de nombreux sujets au Maroc, mais le plus important, je dirais, était juste le simple fait de se réunir et d’avoir ce coup de pouce », a déclaré Chitrik. « Ce n’est pas seulement un coup de pouce moral, mais c’est aussi un coup de pouce spirituel », dit-il, selon religionnews.

