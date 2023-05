Exposition – « DIVA ! », une exposition dédiée à la joaillerie de mode italienne, fait escale du 24 mai au 23 juillet à Rabat

L’exposition « DIVA ! Italian Glamour in Fashion Jewellery », mettant en valeur la beauté de la bijouterie de mode Made in Italy, fera escale pour la première fois au Maroc, du 24 mai au 23 juillet à Rabat.

L’exposition, qui sera accueillie par le Musée national de la parure aux Oudayas, est organisée à l’initiative de l’ambassade d’Italie au Maroc, l’Institut culturel italien de Rabat et la Fondation nationale des musées (FNM) et promue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Selon les organisateurs, l’exposition vise à présenter au niveau international l’excellence de la bijouterie de mode italienne, qui est l’un des principaux contributeurs à l’affirmation de la marque Made in Italy dans le monde.

+ Plus de 200 pièces +

L’exposition, conçue sous la direction artistique de la commissaire Alba Cappellieri, professeure de design de bijoux à l’École polytechnique de Milan, a débuté à Abou Dhabi en 2021 et poursuit depuis lors son aventure à travers le monde.

Elle se compose de 200 pièces de joaillerie, chefs-d’œuvre des plus grands orfèvres qui reflètent la beauté, la créativité et le génie artistique de l’artisanat italien, connu dans le monde entier pour son raffinement.

Lors d’une conférence de presse organisée à cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a exprimé sa fierté de voir l’espace des Oudayas à Rabat abriter cette exposition qui incarne la dynamique de partage et d’échange culturel entre le Maroc et l’Italie.

Cette exposition raconte l’histoire de parures conçues par les plus célèbres créateurs italiens et portées par des légendes du cinéma mondial comme Sophia Lauren et Lolo Brigida, a indiqué M. Qotbi, ajoutant que cette exposition fera découvrir au public ces pièces uniques reflétant la magnificence de la joaillerie de mode italienne qui jouit d’une renommée internationale.

+ Le bijou fait partie intégrante du vêtement +

De son côté, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, a mis l’accent sur l’importance de cet événement qui expose les chefs-d’œuvre de plusieurs designers italien, notant que l’exposition retrace l’évolution de la bijouterie de mode italienne et permet une meilleure connaissance de cet art raffiné Made in Italy.

Intervenant à cette occasion, la commissaire de l’exposition, Alba Cappellieri, a souligné que l’exposition, qui regroupe plus de 200 pièces, donne un aperçu sur l’évolution des techniques de fabrication de la bijouterie de mode italienne, des années 1950 à ce jour.

L’objectif de cette exposition est de montrer au public le nec plus ultra des œuvres des orfèvres italiens, connus pour leur grande maîtrise, leur créativité et l’usage des meilleurs matériaux et techniques, a-t-elle dit. Plus qu’un simple ornement, les bijoux de mode italiens sont un objet « culturel » qui représente et synthétise les racines et les valeurs de la culture italienne, a fait remarquer Mme Cappellieri, exprimant sa grande admiration pour l’espace des Oudayas qui abrite l’exposition.

Depuis les temps anciens, le bijou fait partie intégrante du vêtement et représente l’un des protagonistes de l’histoire de la mode italienne.

La bijouterie de mode a représenté et continue de représenter un objet de grand intérêt pour l’artisanat d’art qui a toujours caractérisé les territoires italiens : pour les créateurs, qui se tournent vers l’innovation et l’avenir, mais aussi pour les stylistes novateurs qui, depuis les années 1980, ont fait de la collaboration avec les bijoutiers le signe distinctif du Made in Italy. Il s’agit ainsi d’un modèle unique de savoir-faire qui parvient à combiner l’artisanat et la technique avec la capacité d’envisager de nouveaux scénarios, langages et habitudes. (Avec MAP)

Article19.ma