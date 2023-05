Lifestyle – Robert de Niro à Marrakech pour l’inauguration de son nouvel hôtel

Événement. Le célèbre acteur américain, Robert de Niro sera bientôt à Marrakech pour l’inauguration, ce jeudi 25 mai 2023, de son hôtel de luxe,« Nobu Hotel Marrakech », a-t-on appris auprès du chargé de communication de cette chaîne hôtelière.

L’acteur américain sera en compagnie de ses co-investisseurs, le chef japonais de renommée internationale Nobu Matsuhisa et le réalisateur américain Meir Tepper, a affirmé la même source, à Article19.ma.

Et d’ajouter qu’une « conférence de presse est prévue sur place le même jour à 14h30 » pour donner plus de détails sur ce prestigieux hôtel, qui vient s’ajouter aux mille et une merveilles de la célèbre cité ocre.

+ « Quand la richesse du patrimoine marocain croise le style contemporain de Nobu… » +

Situé dans le quartier de l’Hivernage, l’établissement abrite 71 suites et chambres, un centre de spa et de culture physique de 2.000 m2, des piscines intérieures et extérieures, et un espace de réunion et événementiel.

Il y a trois piscines dans tout l’hôtel et le spa de luxe Pearl, l’un des plus grands de Marrakech, s’étendant sur environ 2 000 mètres carrés avec 14 salles de soins privées.

L’hôtel propose également des options de restauration haut de gamme, notamment le restaurant Nobu, ainsi que le bar et salon Nobu nommé d’après et dirigé par le célèbre chef japonais.

Pour sa part, le Rooftop Garden sert une cuisine méditerranéenne et marocaine, ainsi que des sushis Nobu le midi, il dispose également d’une piscine circulaire toutes saisons, de cabanons et d’une terrasse panoramique offrant une vue imprenable à 360 degrés sur le kaléidoscope de toits, souks et riads de Marrakech.

