Vidéo – « Franc succès » de la plateforme digitale Medi1 Podcast, après 2 ans de son lancement (Al-Jazeera)

Exploit. Deux ans déjà se sont écoulés sur la création de Medi1podcast. Basée à Tanger, la plate-forme de Medi1 présente des podcasts populaires et exclusifs avec « un contenu original et diversifié », dans les catégories news, sport, culture, société et fiction avec des fréquences quotidiennes et hebdomadaires, a relevé Al-Jazeera.

Selon la chaîne qatarie, ces creations comprennent d’une part des contenus originaux et d’autre part des produits phare connus du grand public de Medi1, radio et télévision, et réadaptés au format podcast.

Yasmine El Kerouani, Directeur Adjoint en charge du Contenu et de la Coordination Digitale, a affirmé dans une interview à Al Jazeera qu’il y plus d’une décennie que « l’idée du podcast a émergé, chose qui nous a poussés à s’intéresser à ce domaine ».

Dévoilé à la fin de l’année 2020, medi1podcast.com a proposé quatre séries ; une dans le domaine du sport, une deuxième sur les infos et news, une troisième qui touche tout ce qui est société et enfin une quatrième dans la culture. Les consommateurs de contenu sont selon El Kerouani, « intéressés aux expériences personnelles des journalistes, chose que nos programmes présentent ».

+Une production 100% originale +

D’après Mohamed Bachiri, Rédacteur en chef web de Medi1TV, ce nouveau produit est « un projet basé sur des idées et des principes clairs, ce qui a contribué à son succès en peu de temps, et ainsi à atteindre un large public qui recherchait un contenu bon sophistiqué, et respecté …une production 100% interne et originale ».

Pour sa part Nawfal Al Awamleh, journaliste et présentateur de Medi1TV, a présenté son Podcast intitulé Al-Shahed (Le témoin), où celui-ci transporte avec lui les les auditeurs aux compétitions continentales et internationales, et les emmène dans le passé pour raconter son histoire avec les stades, entre joie, soulagement et doléances.

Pour découvrir les podcasts, vous pouvez les écouter sur Spotify, Apple Podcasts ou directement sur le site web medi1podcast.com.