Exercices militaires – Lancement du cycle académique préparatoire à l’exercice “African Lion 2023”

En prélude à l’exercice “African Lion 2023”, un cycle de formations académiques préparatoires portant sur différents domaines opérationnels a été lancé ce lundi à l’État-major de la Zone Sud, à Agadir.

L’État-Major Général des Forces Armées Royales indique dans un communiqué que ces formations, qui se poursuivront jusqu’au 2 juin prochain, bénéficieront à une centaine d’Officiers et d’Officiers du rang, marocains et issus des pays partenaires, et seront sanctionnées par des certificats.

Outre les différents domaines et aspects en relation avec l’exercice, ces formations concernent la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées, précise le communiqué.

L’exercice multinational interarmées “African Lion”, qui est à sa 19ème édition, se déroulera du 2 au 16 juin 2023 dans six régions du Maroc, à savoir Agadir, Benguerir, Kénitra, Mahbès, Tiznit, Tifnit et Tantan, conclut la même source.

Article19.ma