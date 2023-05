Cybersécurité – En bref, comment a « coulé » la firme israélienne QuaDream qui rêvait du marché marocain (Haaretz)

Une histoire à dormir debout. QuaDream, un fabricant israélien de logiciels espions qui comptait autrefois des clients en Arabie saoudite, a longtemps été considéré comme la plus grande menace locale pour le groupe NSO, le plus célèbre et le plus tristement célèbre des fabricants de cyber-armes en Israël.

Le logiciel de QuaDream était le seul à pouvoir rivaliser avec le produit phare de NSO, Pegasus, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour utilisation abusive par des clients du monde entier, tournant la puissante arme d’espionnage contre des militants et des journalistes, selon le très influent journal israélien Haaretz.

Pegasus permet de cibler l’iPhone de quelqu’un sans aucune action de sa part et de maintenir un accès continu à l’appareil, le tout à son insu, souligne Haaretz, dans sa version électronique en anglais, du lundi 22 mai.

Par ailleurs, Reign, le logiciel espion sans clic de QuaDream, permet à son opérateur de faire à peu près la même chose et d’avoir le contrôle total d’un smartphone ciblé, ainsi qu’un accès sans entrave aux messages instantanés de services tels que WhatsApp, Telegram et Signal – et aux e-mails, photos, textes et contacts, par code obtenu par Haartez. « Cependant, il y a quelques semaines à peine, l’entreprise a annoncé à ses employés qu’elle fermait ses portes », ajoute la même source.

+ L’entreprise a décidé de réduire ses pertes et de fermer boutique +

Le code et les documents obtenus par les chercheurs et dont la véracité a été confirmée par Haaretz ont maintenant révélé le logiciel jusqu’alors inconnu de l’entreprise. Cinq sources différentes familières avec l’industrie israélienne des logiciels espions affirment que l’entreprise, qui teste depuis longtemps les régulateurs, a décidé de fermer ses portes après avoir échoué à obtenir l’autorisation de vendre ses logiciels espions à de nouveaux clients, notamment en Afrique du Nord.

De plus, selon des sources connaissant bien l’entreprise et ses activités, QuaDream a investi massivement dans un certain nombre de nouveaux produits et capacités qui n’ont pas réussi à mûrir et à arriver sur le marché. Selon deux des sources, il s’agissait notamment d’étendre la portée de leurs logiciels espions pour pouvoir également pirater les appareils Android, ainsi que de développer ce qui a été qualifié de nouvelle forme de logiciel espion « terrifiante ».

Sans capacité à conclure de nouveaux accords, et ces efforts et d’autres n’ont pas abouti – bien que pour des raisons différentes – l’entreprise a décidé de réduire ses pertes et de fermer boutique.

L’année dernière, selon des sources, QuaDream a abandonné ces efforts, également en raison du fait qu’il n’a pas obtenu l’approbation réglementaire pour leurs ventes. L’équipe derrière elle est partie et a été intégrée presque dans sa totalité par un concurrent local

+ « Des réglementation strictes ont fait tomber le marché sous leurs pieds » +

QuaDream travaille actuellement à vendre certains de ses actifs à des concurrents locaux, selon deux des sources. Ses équipes de recherche et son personnel sortant s’entretiennent avec d’autres cyber entreprises offensives, disent-ils.

Pour rappel, l’entreprise avait beaucoup investi dans le développement de ce que des sources appelaient de « nouvelles formes » de logiciels espions, mais soit n’a pas réussi à trouver un produit fonctionnel, soit n’a pas obtenu le feu vert d’Israël pour vendre ce qui serait encore considéré comme une technologie extrêmement sensible.

QuaDream n’est pas la seule entreprise à avoir travaillé au développement de telles technologies, mais elle semble être la seule à avoir misé sur leur lancement pour sa survie.

Malgré le retour au pouvoir de Netanyahu et le relâchement attendu de l’emprise réglementaire d’Israël – pour renouveler les ventes aux États moins que démocratiques – la direction de QuaDream a décidé de réduire complètement ses pertes lorsque Citizen Lab et Microsoft ont publié un rapport révélant ses activités.

Selon une source de haut niveau connaissant l’industrie des logiciels espions, l’ascension et la chute de QuaDream sont un excellent exemple des changements qui ont eu lieu dans le cyberespace offensif israélien ces dernières années. « Ils avaient espéré dépasser NSO NSO, mais la décision d’Israël de réduire les ventes conformément aux exigences américaines et d’imposer des réglementations strictes ont fait tomber le marché sous leurs pieds », a déclaré la source. « Si vous ne pouvez pas vendre en dehors de l’Europe et des États-Unis, alors le marché n’est tout simplement pas assez grand pour toutes les entreprises, et seules les grandes survivront. »

QuaDream, NSO et le ministère israélien de la Défense ont refusé de commenter. WhatsApp, qui poursuit actuellement NSO, a déclaré en réponse : « L’industrie des logiciels espions fonctionne sans aucune responsabilité et au mépris total de la vie privée et de la sécurité des personnes dans le monde en exploitant les bogues des systèmes d’exploitation mobiles. Notre objectif est de faire progresser la sécurité de nos produits et de travailler avec d’autres pour demander des comptes à des entreprises comme celle-ci. (Source: Haaretz)

Article19.ma