Événement – L’UM6P organise le colloque « Agri Carbon Days » pour façonner l’avenir de l’agro-industrie durable au Maroc

Les 24 et 25 mai 2023 marqueront le lancement des Agri Carbon Days, un événement d’envergure internationale initié par l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Organisation Internationale du Travail, selon un communiqué.

Ce colloque, qui se tiendra dans la capitale marocaine, mettra en lumière l’importance cruciale de la décarbonation et du « Carbon Farming » pour la durabilité économique, environnementale et sociale de l’agro-industrie.

Il réunira des sommités scientifiques mondiales telles que Ratten Lal, éminent chercheur en sciences du sol, Joann Whalen, spécialiste de la gestion durable des sols, Marcelo Galdos, expert en agriculture durable, et le Dr Mohamed Behnassi, spécialiste des questions environnementales.

+ Carbon Farming …+

En outre, les Agri Carbon Days offriront une opportunité unique à cinq jeunes porteurs d’idées innovantes. Sélectionnés dans le cadre du Farming Innovation Program (FIP) – édition Carbon Farming, ces jeunes talents bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour concrétiser leurs projets novateurs visant à réduire l’empreinte carbone de l’agro-industrie.

Un autre aspect marquant de l’événement sera la présentation de la plateforme CarboEdge. Cette plateforme digitale révolutionnaire permettra la mesure, le suivi et la réduction transparente et efficace de l’empreinte carbone dans l’agriculture et l’agroalimentaire.

Les Agri Carbon Days s’inscrivent dans le cadre d’un programme conjoint entre l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Organisation Internationale du Travail, qui vise à promouvoir la décarbonation de l’agro-industrie à travers une approche écosystémique intégrant l’information, la formation, l’innovation et la recherche et développement.

Ils offriront une occasion précieuse de partager les connaissances, d’établir des partenariats et de catalyser des actions concrètes pour un avenir durable de l’agriculture et de l’agro-industrie au Maroc.

À cette occasion un live sera diffusé à partir du 24 mai à 9 :30 sur www.AgriCarbonProgram.ma

(Avec MAP)

Article19.ma