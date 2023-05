Agro-industrie / Agadir – Le salon international de l’arganier clos ses portes avec un record de 220.000 visiteurs

Exploit. Le Salon International de l’Arganier, qui s’est tenu à Agadir du 17 au 21 mai 2023, a connu un franc succès en attirant les acteurs majeurs de la filière de l’arganier, avec la participation de plus de 200 exposants représentant les régions du Souss Massa, Guelmim Oued Noun et Marrakech Safi, et une affluence de plus de 220 000 visiteurs.

L’objectif principal de cet événement est de susciter les discussions sur les enjeux et défis environnementaux et de durabilité liée à l’écosystème de l’arganier, en mettant en valeur les pratiques responsables.

Les ateliers scientifiques et culturels organisés ont connu une participation importante, ce qui témoigne de l’engagement croissant des professionnels et du grand public envers la préservation et la promotion de la durabilité de l’écosystème de l’arganier.

+ Préserver l’arganeraie +

L’espace d’exposition éco-responsable a servi de point de rencontre clé pour les différents acteurs de la filière, permettant aux visiteurs de découvrir les initiatives novatrices pour préserver l’arganeraie.

L’expérience d’immersion virtuelle a connu un grand succès. Elle a permis de transporter les visiteurs virtuellement au cœur de la biosphère et de l’écosystème arganier, dans la langue de leur choix (française, anglaise, arabe et amazighe).

Le salon a également mis en avant les bienfaits cosmétiques de l’arganier, en faisant appel à des experts, qui ont apporté les explications nécessaires et les conseils aux visiteurs, leur permettant de découvrir les innombrables vertus et bienfaits cosmétiques des produits de l’arganier, notamment pour la peau et les cheveux.

Un espace dédié a permis aux visiteurs de plonger dans le patrimoine culturel et les techniques traditionnelles de production de l’huile d’argane et autres produits dérivés de l’arganier, mettant en avant les pratiques artisanales et le savoir ancestral traditionnel des femmes du sud marocain.

Le salon a accordé une attention particulière à la sensibilisation des jeunes générations et des activités pédagogiques et artistiques ont été proposées aux enfants dans un espace dédié, leur permettant de découvrir le rôle crucial de l’arganier dans l’équilibre de l’environnement et la nécessité de préservation de cet héritage ancestral.

+ Espace « Hjayti » +

Des visites guidées ont été organisées pour plus de 1 500 élèves, leur offrant l’opportunité d’apprendre davantage sur l’arganier à travers des démonstrations et activités adaptées. Une compétition régionale organisée en collaboration avec l’Académie Régionale de l’Education Nationale a permis de faire émerger les talents artistiques des jeunes participants.

Un espace sous le nom « Hjayti » a offert une expérience spéciale aux visiteurs, les plongeant à travers des récits envoûtants, dans un univers féérique de contes et d’histoires traditionnels autour de l’arganier. Des séances de dégustation orchestrées par un chef international renommé ont permis aux participants de déguster les saveurs exquises de l’argane.

Au-delà des rencontres B to B, des conférences et ateliers ont été organisés, mettant en avant les richesses de l’arganier et les dernières avancées et travaux de recherche.

Le Salon a mis en valeur la durabilité et la richesse culturelle de l’écosystème de l’arganier. Cet événement a permis aux visiteurs et participants d’approfondir leurs connaissances et de découvrir les multiples facettes de cet arbre emblématique du Maroc à travers des expériences immersives, des échanges enrichissants et des expériences culinaires et gustatives.

Des visites de projets et du musée « Targant » ont été organisés pour la presse qui a assuré la couverture médiatique du salon, sachant que plus de 70 journalistes de la presse régionale, nationale et internationale ont assuré la couverture médiatique de cet évènement qui, à sa 2ème édition, a connu un franc succès, grâce à l’excellente organisation, à l’implication et la forte mobilisation des différents acteurs de la filière. (Avec MAP)

Article19.ma