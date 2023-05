High-tech – Huawei lance au Maroc une nouvelle smartwatch au « design innovant »

Huawei a lancé, ce lundi 22 mai 2023, une nouvelle smartwatch au « design innovant » et à la combinaison fonctionnelle – la Huawei Watch Buds, disponible au Maroc à partir de 5.899 DH sur le site officiel de Huawei, dans les magasins Huawei Experience ainsi que chez les revendeurs certifiés.

Cette montre est la première smartwatch haut de gamme 2-en-1 avec une couverture magnétique et des écouteurs, elle est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils Android et iOS.

La firme chinois précise que sa smartwatch est conçue avec une architecture globale hautement intégrée, brouillant les frontières entre les écouteurs TWS et les smartwatches. Il combine les caractéristiques et les fonctions des deux appareils intelligents, fusionnant les écouteurs TWS et les smartwatchesen un objet portable astucieux. « Les écouteurs et la montre ne font plus qu’un », selon Huawei.

