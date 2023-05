Dr Diego Forero nommé PDG des Laboratoires Pfizer SA et Directeur Régional Afrique du Nord

C’est officiel. Les Laboratoires Pfizer SA (Maroc), annoncent la nomination de Dr Diego Forero en qualité de Président Directeur Général et Directeur Régional Afrique du Nord, succédant ainsi à Ali Besri promu à un nouveau rôle clef au sein de l’organisation Pfizer « Vice-Président, Accord Access & Engagement Lead » responsable de la région « pays émergents ».

Dr Forero, est Chirurgien de formation, diplômé de l’université Javeriana de Bogotá, Colombie. Il est notamment détenteur d’un Master en business administration, renforcé par différentes spécialisations en gestion hospitalière, finances ainsi que marketing.

Le dernier poste en date de Dr Forero, était celui de Vice President Global Marketing Lead pour le secteur hospitalier (Specialty Care Unit) basé à New York, USA.

Avec une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie pharmaceutique, dans plusieurs marchés et emplacements géographiques, Dr Forero devra apporter « son expertise et pilotera les activités de Pfizer au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye », affirme-t-on.

Article19.ma