Discipline – Akhannouch veut mettre fin au « laxisme » dans la gestion des arrêts maladie dans la fonction publique

Fini le laxisme. Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a officiellement donné ses instructions afin d’être vigilant et de faire preuve de « plus de rigueur » dans la gestion des arrêts maladies des fonctionnaires.

Selon une étude, des milliers de certificats médicaux seraient déposés chaque mois aux différents services de la fonction publique, ce qui entrave la bonne de la marche de l’administration marocaine.

Dans une circulaire rendue publique, datée du 17 mai 2023 et adressée aux ministres et aux hauts-commissaires, Akhannouch attire l’attention de des décideurs sur l’impact négatif de ce phénomène qui affecte la productivité, la transparence et les dépenses de l’administration publique.

Selon le chef de gouvernement, « Les administrations, conformément aux dispositions de la Constitution, sont organisées sur la base de la continuité tout en respectant les normes de qualité, de transparence, d’obligation redditionnelle et de responsabilité, et en faisant respecter la loi, l’impartialité, l’intégrité et l’intérêt général, des principes qui doivent être respectés par les employés des services publics dans l’exercice de leurs fonctions ».

Et d’ajouter dans cette circulaire : « Ces principes doivent être respectés par les employés des services publics dans l’exercice de leurs fonctions ».

La solution pour faire face à « ces dysfonctionnements », le gouvernement décide de mettre en place un système de « gestion électronique » des certificats pour des raisons de santé et définir les procédures liées à leur gestion, et ce dès le 1er juillet 2024.

Article19.ma