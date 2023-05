Vidéo / Flash – Bouznika : 1ère apparition de Ouahbi en public après l’opération chirurgicale sur la tête

Retour à l’action politique. Le ministre de la Justice et Secrétaire général du PAM s’est déplacé, ce samedi vers midi à Bouznika, pour prononcer une allocution à l’occasion de la tenue du 1er Congrès national de l’organisation des femmes du parti du Tracteur.

Ouahbi, qui est apparu « en forme » après une courte période de convalescence, a salué la tenue de cet événement tant attendu par les femmes marocaines, tout en rappelant qu’au sein du PAM ses militants et militantes sont conscients que « malgré les progrès réalisés par les femmes marocaines, elles sont encore victimes des déséquilibres accumulés depuis des décennies, telles que certaines formes d’exclusion et de marginalisation, ainsi qu’un énorme écart entre leurs rôles économiques et sociaux importants dans le développement économique et social… ».

Le leader du PAM a promis de poursuivre le combat en faveur des femmes et de la réformes des lois dépassées par l’évolution de la société marocaine.

« Ne vous en faites pas pour les insultes et les diffamations…je poursuivrai mon combat car c’est un honneur pour moi… le but est de rendre justice à la femme marocaine », a affirmé Ouahbi.

Pour rappel, les travaux du Congrès ont débuté à Bouznika, sous le slogan : « L’autonomisation globale des femmes est la base du développement et de l’égalité ». Les travaux se poursuivront jusqu’au dimanche soir.

+ « Le combat continue… car c’est un honneur » +

Les activités de ce Congrès comprennent :

– Présentation par la Présidente de la commission préparatoire du Congrès

– Élection de la présidence du Congrès (la présidente, son suppléant et deux rapporteurs).

Les travaux de la commission débutent par:

– La ratification des documents du Congrès

– L’élection des femmes membres du Conseil National de l’Organisation Féminine du PAM

– Début des travaux du Conseil national de l’Organisation des femmes

– Élection de la Présidente de l’Organisation des Femmes Authenticité et Modernité.

– Discours de la Présidente de l’Organisation des Femmes Authenticité et Modernité.

– Élection des membres du bureau exécutif de l’Organisation Femmes Authenticité et Modernité

– Discours du Secrétaire général du PAM

– Discours de la présidente du Conseil national

– Déclaration finale

– Fin des travaux

Article19.ma