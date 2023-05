Droits humains – La Cour de Cassation rejette le dossier de Me Ziane…il passera 3 ans en prison (Amnesty)

La Cour de cassation de Rabat a rejeté le dossier de l’avocat Mohamed Ziane. Ainsi, le verdict de la Cour d’appel sera exécuté à la lettre, à savoir que l’ancien bâtonnier de Rabat et ex ministre des Droits de l’homme, passera 3 longues années derrière les barreaux.

Selon l’ONG londonienne, Amnesty International, le rejet de la Cour a été notifié le mercredi 17 mai 2023, suite à une délibération des juges.

Pour rappel, Me Ziane est détenu depuis novembre 2022 dans une prison près de Salé « en isolement », après avoir été condamné pour 11 chefs d’accusation lors d’un procès controversé, ajoute l’ONG britannique sur Twitter, ce vendredi.

On 17 May, Rabat’s Court of Cassation rejected the case of lawyer Mohamed Ziane. He will spend 3 years in prison. Ziane has been detained since November 2022 in prolonged solitary confinement after being convicted for 11 charges in a trial plagued by unfair proceedings. pic.twitter.com/KCH4QJDSjh

— Amnesty MENA (@AmnestyMENA) May 19, 2023