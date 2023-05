Focus – Au Maroc, des intermédiaires « non agréés » entravent la procédure des visas Schengen (DW)

Au Maroc, la prise de rendez-vous pour les visas Schengen est de plus en plus gérée par des courtiers en ligne, leur activité compromet le service des centres agréés et désavantage les voyageurs marocains, selon le site allemand dw.com.

Une industrie relativement nouvelle de courtiers non autorisés a pris en charge la gestion des rendez-vous nécessaires à la soumission des demandes de visa Schengen, ce qui a rendu les voyages en Europe de plus en plus difficiles pour les Marocains, malgré la levée des restrictions de voyage liées à la pandémie en 2022, ajoute la même source.

« C’est une catastrophe, les rendez-vous pour les visas se vendent 11 000 dirhams », a déclaré l’actrice marocaine Dounia Boutazout dans une story Instagram en mars. L’artiste populaire avait tenté de demander un visa Schengen avant la tournée européenne de sa troupe de théâtre, mais n’avait pas pu prendre rendez-vous avec un centre de demande de visa agréé.

Son alternative aurait été de contacter l’un des courtiers en ligne non autorisés au Maroc qui vendent des créneaux de rendez-vous pour les visas à des tarifs non réglementés, ces entreprises utilisent des robots logiciels automatisés pour réserver tous les rendez-vous gratuits dès que les centres de visas autorisés les rendent disponibles en ligne.

+ Un vide juridique +

Cependant, il n’est ni interdit de prendre un grand nombre de rendez-vous, ni de les vendre, l’industrie croissante des revendeurs non autorisés a prospéré dans ce vide juridique, car ils n’offrent pas de services consulaires, mais agissent comme intermédiaires et vendent des rendez-vous aux candidats jusqu’à dix fois le prix d’origine.

La plupart des consulats européens ont externalisé la gestion des rendez-vous pour les visas à des centres de service désignés il y a des années. Ils soutiennent que cela permet de gagner du temps dans le traitement des demandes de visa, car les centres agréés ne transmettront que les demandes complètes et répondant aux exigences d’un visa Schengen.

Au Maroc, TLScontact est le principal prestataire agréé qui attribue les rendez-vous aux consulats allemand et français. Le consulat d’Espagne travaille avec BLS International, et les consulats des Pays-Bas et d’Italie passent un contrat avec VFS Global.

Ces fournisseurs de services tiers autorisés facturent des frais de service pour la prise de rendez-vous. Les frais augmentent en fonction de la durée du séjour à l’étranger, et démarrent à environ 800 dirhams pour un rendez-vous de demande de visa touristique de courte durée

+ « Les ambassades ont montré peu d’intérêt à résoudre le problème » +

L’actrice Boutazout n’a pas été le seul à chercher des rendez-vous gratuits auprès de prestataires agréés pendant des semaines sans succès.

Adil Tchikitou, directeur de la Ligue marocaine de défense des droits de l’homme (LMDDH) est inquiet. « La plupart des ambassades savent que les rendez-vous sont négociés, mais ont manifesté peu d’intérêt pour résoudre ce problème depuis plus d’un an », a-t-il déclaré à DW.

Son association et d’autres associations marocaines de défense des droits de l’homme se sont plaintes auprès des responsables européens de ce qu’il appelle le « mouvement de privation des Marocains ».

Cependant, alors que Tchikitou a déclaré qu' »aucune réforme significative n’a encore été initiée », les ambassades ont commencé à répondre à une augmentation des plaintes des citoyens.

+ Contre-mesures vagues +

Un porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré à DW que le ministère avait mis en place des mesures pour contrer les courtiers non autorisés. Celles-ci incluent une « liste d’attente numérique, qui garantit que les animateurs n’ont plus la possibilité de vendre ou de revendre des rendez-vous ».

Plus tôt ce mois-ci, l’entrepreneur espagnol BLS International a introduit un système d’auto-vérification basé sur des photos pour les candidats. Cela déjoue les robots qui tentent de réserver des rendez-vous, car chaque rendez-vous est lié à une photo individuelle qui peut être comparée à la photo de passeport.

De plus, après avoir averti des « intermédiaires » et cité des « manipulations dans les nominations », le consulat général d’Italie à Casablanca a récemment mis fin à son contrat d’externalisation avec TLScontract et a commencé à travailler avec une filiale de VFS Global.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a également déclaré qu’il s’attaquait à la question, mais n’a pas précisé de mesures concrètes. « De nouveaux rendez-vous pour les visas Schengen à Rabat sont publiés régulièrement, mais sont complets en très peu de temps », a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, ajoutant que le ministère « prenait de nouvelles mesures pour empêcher ces courtiers en visas de bloquer les rendez-vous ». et d’améliorer la situation. »

Pour la tournée européenne de l’actrice marocaine Dounia Boutazout, ces démarches et promesses seront sans effet. Après avoir refusé de payer les frais de réservation gonflés du courtier non autorisé, elle n’a pas pu obtenir de rendez-vous pour un visa. En conséquence, sa tournée théâtrale a été annulée et elle a dû assumer elle-même la perte financière.

Article19.ma