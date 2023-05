Analyse – L’intelligence artificielle est-elle une menace potentielle pour l’humanité ?

Par Dr Mohamed Chtatou

Qu’est-ce que l’IA ?

L’intelligence artificielle (IA) est l’intelligence d’une machine ou d’un ordinateur qui lui permet de mimiquer ou d’imiter les capacités humaines.

L’IA utilise plusieurs technologies qui équipent les machines pour détecter, comprendre, planifier, agir et apprendre avec des niveaux d’intelligence humains. Fondamentalement, les systèmes d’IA perçoivent les environnements, reconnaissent les objets, contribuent à la prise de décision, résolvent des problèmes complexes, apprennent des expériences passées et imitent des modèles. Ces capacités sont combinées pour accomplir des tâches telles que conduire une voiture ou reconnaître des visages pour déverrouiller les écrans des appareils.

Le paysage de l’IA s’étend sur une constellation de technologies telles que l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur, etc. Ces technologies de pointe permettent aux systèmes informatiques de comprendre le langage humain, d’apprendre à partir d’exemples et de faire des prédictions.

Bien que chaque technologie évolue indépendamment, lorsqu’elle est appliquée en combinaison avec d’autres technologies, données, analyses et automatisation, elle peut révolutionner les entreprises et les aider à atteindre leurs objectifs, qu’il s’agisse d’optimiser les chaînes d’approvisionnement ou d’améliorer le service client.

Tout d’abord, un système d’IA accepte des données sous forme de discours, de texte, d’image, etc. Le système traite ensuite les données en appliquant diverses règles et algorithmes, en interprétant, en prédisant et en agissant sur les données d’entrée. Le résultat est ensuite évalué par le biais de l’analyse, de la découverte et du retour d’information. Enfin, le système utilise ses évaluations pour ajuster les données d’entrée, les règles et les algorithmes, ainsi que les résultats visés. Cette boucle se poursuit jusqu’à ce que le résultat souhaité soit atteint.

L’intelligence a un contexte plus large qui reflète une capacité plus profonde à comprendre l’environnement. Toutefois, pour qu’elle soit qualifiée d’IA, toutes ses composantes doivent fonctionner en conjonction les unes avec les autres.

Principales composantes de l’IA

L’apprentissage automatique : L’apprentissage automatique est une application de l’IA qui apprend et s’améliore automatiquement à partir d’expériences antérieures, sans nécessiter de programmation explicite.

Apprentissage en profondeur : L’apprentissage en profondeur est un sous-ensemble de l’intelligence artificielle qui apprend en traitant les données à l’aide de réseaux neuronaux artificiels.

Réseau neuronal : Les réseaux neuronaux sont des systèmes informatiques qui s’inspirent librement des connexions neuronales du cerveau humain et permettent un apprentissage en profondeur.

Informatique cognitive : L’informatique cognitive vise à recréer le processus de pensée humain dans un modèle informatique. Elle cherche à imiter et à améliorer l’interaction entre les humains et les machines en comprenant le langage humain et la signification des images.

Traitement du langage naturel (NLP) : Le traitement du langage naturel est un outil qui permet aux ordinateurs de comprendre, de reconnaître, d’interpréter et de produire du langage humain et de la parole.

Vision par ordinateur : La vision par ordinateur utilise l’apprentissage en profondeur et l’identification des formes pour interpréter le contenu des images (graphiques, tableaux, images PDF et vidéos).

Types d’IA

Afin de différencier le degré auquel les applications d’IA peuvent effectuer des tâches, elles sont généralement divisées en trois types. Ces types sont distincts les uns des autres et montrent la progression naturelle vers les systèmes d’IA d’aujourd’hui.

Contrairement à la croyance populaire, l’intelligence artificielle n’est pas là pour remplacer l’humanité, car ce n’est rien d’autre qu’une technologie utilisée par les humains. Dans son état actuel, il s’agit simplement d’un programme qui peut être formé pour effectuer des tâches. À mesure qu’elle progresse à l’avenir, il est important de créer un cadre juridique, éthique et moral pour régir l’IA.

Les conséquences de l’avancement de l’IA doivent être prises en compte lors de l’examen des types d’intelligence artificielle qui ont été proposés pour exister à l’avenir. Au fur et à mesure que l’échelle progresse d’une intelligence généralement inférieure à une intelligence supérieure, des caractéristiques plus humaines, telles que les émotions et les processus de pensée, peuvent se présenter. Cela fait de la réglementation de l’IA et de ses technologies connexes une entreprise difficile pour une société développée.

Il est crucial d’avoir une mentalité avant-gardiste car l’avenir de l’intelligence artificielle a été tracé, principalement par les types d’IA qui sont décrits aujourd’hui. Plongeons plus profondément dans ce que sont ces types.

L’IA étroite

L’IA étroite est le type d’IA le plus répandu aujourd’hui. Des applications dans les téléphones mobiles à Internet en passant par l’analyse de données volumineuses, l’IA étroite prend le monde d’assaut.

Le nom vient du fait que ce type de systèmes d’intelligence artificielle est explicitement créé pour une seule tâche. En raison de cette approche étroite et de leur incapacité à effectuer des tâches autres que celles qui leur sont spécifiées, elles sont également qualifiées d’IA « faibles ». Cela rend leur intelligence hautement concentrée sur une tâche ou un ensemble de tâches, ce qui permet une optimisation et des ajustements supplémentaires.

L’IA étroite est conçue pour des tâches spécifiques et ne peut pas effectuer d’autres tâches que celles qui lui sont spécifiées.

Intelligence artificielle générale

Alors que l’IA étroite fait référence à ce que l’intelligence artificielle a atteint aujourd’hui, l’IA générale fait référence à ce qu’elle sera dans le futur. Aussi connue sous le nom d’intelligence artificielle générale (IAG) et d’IA forte, l’intelligence artificielle générale est un type d’IA qui peut penser et fonctionner comme les humains.

Cela inclut des tâches perceptives, telles que la vision et le traitement du langage, ainsi que des tâches cognitives, telles que le traitement, la compréhension contextuelle, la réflexion et une approche plus généralisée de la pensée dans son ensemble.

Alors que l’IA étroite est créée comme un moyen d’exécuter une tâche spécifique, l’IA générale peut être large et adaptable. La partie apprentissage d’une intelligence générale adaptative doit également être non supervisée, par opposition à l’apprentissage supervisé et étiqueté auquel l’IA étroite est soumise aujourd’hui.

L’IA générale est encore une réalité lointaine, car les outils nécessaires à sa construction ne sont pas disponibles aujourd’hui. Beaucoup soutiennent que les réseaux de neurones sont un moyen fiable de créer les précurseurs de ce que l’on peut appeler l’intelligence artificielle générale, mais la réalité de la situation est que l’intelligence humaine est toujours une boîte noire.

Alors que nous, les humains, commençons à décoder le fonctionnement interne de notre esprit et de notre cerveau, nous sommes encore loin de comprendre ce que signifie « intelligence ». En plus de cet obstacle, la nécessité de définir la « conscience » fait partie intégrante de la création d’une IA générale. Cela est dû au fait qu’un AGI doit être « conscient » et pas seulement un algorithme ou une machine.

Super intelligence artificielle

La super intelligence artificielle (ASI) est un terme utilisé pour désigner une IA qui dépasse largement la cognition humaine dans tous les domaines possibles. Il s’agit de l’une des théories les plus éloignées de l’intelligence artificielle, mais elle est généralement considérée comme l’aboutissement final de la création d’une IA.

Bien que la super intelligence artificielle ne soit encore qu’une théorie, de nombreux scénarios l’impliquant ont déjà été envisagés. Les spécialistes s’accordent à dire que la super intelligence artificielle résultera de la croissance exponentielle des algorithmes d’IA, également connue sous le nom d' »explosion d’intelligence ».

L’explosion de l’intelligence est un concept nécessaire à la création d’une super intelligence artificielle. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une explosion de l’intelligence à partir d’une intelligence artificielle générale de niveau humain jusqu’à un niveau impensable. Cela se produit par le biais d’une auto-amélioration récursive.

L’auto-amélioration dans l’IA se présente sous la forme d’un apprentissage à partir des données de l’utilisateur dans les réseaux neuronaux. L’auto-amélioration récursive, quant à elle, est la capacité d’un système d’IA à apprendre de lui-même, à des niveaux d’intelligence de plus en plus élevés.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’une AGI fonctionnant au niveau de l’intelligence humaine moyenne. Elle apprendra d’elle-même, en utilisant les capacités cognitives d’un humain moyen, pour atteindre le niveau d’intelligence d’un génie. Cependant, l’apprentissage commence à s’accumuler et tout apprentissage futur effectué par l’IA sera réalisé avec un fonctionnement cognitif de niveau génie.

Ce processus s’accélère rapidement, créant une intelligence plus intelligente qu’elle-même à chaque étape. Cette évolution se poursuit rapidement, jusqu’à ce que l’intelligence explose et qu’une super intelligence voie le jour. Contenir ou créer une super intelligence est une chose dont nous sommes loin en tant qu’espèce humaine, ce qui en fait un sujet pour les romans de science-fiction, pour l’instant.

Objectifs de l’intelligence artificielle

L’IA est principalement réalisée par la rétro-ingénierie des capacités et des traits humains et en les appliquant aux machines. À la base, l’IA lit le comportement humain pour développer des machines intelligentes. En termes simples, l’objectif fondamental de l’IA est de concevoir une technologie qui permet aux systèmes informatiques de fonctionner de manière intelligente mais indépendante. Les objectifs essentiels de l’IA sont expliqués ci-dessous.

1. Développer la capacité de résolution de problèmes

La recherche sur l’IA se concentre sur le développement d’algorithmes efficaces de résolution de problèmes capables de faire des déductions logiques et de simuler le raisonnement humain tout en résolvant des énigmes complexes. Les systèmes d’IA offrent des méthodes pour faire face à des situations incertaines ou gérer l’énigme de l’information incomplète en utilisant la théorie des probabilités, comme un système de prévision boursière.

La capacité de résolution de problèmes de l’IA nous facilite la vie, car des tâches complexes peuvent être attribuées à des systèmes d’IA fiables qui peuvent aider à simplifier les tâches critiques.

2. Intégrer la représentation des connaissances

La recherche en IA s’articule autour de l’idée de représentation des connaissances et d’ingénierie des connaissances. Il se rapporte à la représentation de « ce qui est connu » aux machines avec l’ontologie pour un ensemble d’objets, de relations et de concepts.

La représentation révèle des informations du monde réel qu’un ordinateur utilise pour résoudre des problèmes complexes de la vie réelle, tels que le diagnostic d’une maladie ou l’interaction avec des humains en langage naturel. Les chercheurs peuvent utiliser les informations représentées pour élargir la base de connaissances sur l’IA et affiner et optimiser leurs modèles d’IA pour atteindre les objectifs souhaités.

3. Faciliter la planification

Les agents intelligents permettent d’envisager l’avenir. La planification basée sur l’IA détermine un plan d’action procédural pour qu’un système atteigne ses objectifs et optimise les performances globales grâce à des analyses prédictives, des analyses de données, des prévisions et des modèles d’optimisation.

Avec l’aide de l’IA, nous pouvons faire des prédictions futures et déterminer les conséquences de nos actions. La planification est pertinente pour la robotique, les systèmes autonomes, les assistants cognitifs et la cybersécurité.

4. Permettre l’apprentissage continu

L’apprentissage est fondamental pour les solutions d’IA. Conceptuellement, l’apprentissage implique la capacité des algorithmes informatiques à améliorer la connaissance d’un programme d’IA grâce à des observations et des expériences passées. Techniquement, les programmes d’IA traitent une collection de paires d’entrées-sorties pour une fonction définie et utilisent les résultats pour prédire les résultats de nouvelles entrées.

L’IA utilise principalement deux modèles d’apprentissage – supervisé et non supervisé – où la principale distinction réside dans l’utilisation d’ensembles de données étiquetés. Comme les systèmes d’IA apprennent de manière indépendante, ils nécessitent peu ou pas d’intervention humaine. Par exemple, ML définit un processus d’apprentissage automatisé.

5. Encouragez l’intelligence sociale

L’informatique affective, également appelée « IA émotionnelle », est la branche de l’IA qui reconnaît, interprète et simule les expériences, les sentiments et les émotions humaines. Avec l’informatique affective, les ordinateurs peuvent lire les expressions faciales, le langage corporel et les tonalités de la voix pour permettre aux systèmes d’IA d’interagir et de socialiser au niveau humain. Ainsi, les efforts de recherche tendent à amplifier l’intelligence sociale des machines.

6. Promouvoir la créativité

L’IA favorise la créativité et la pensée artificielle qui peuvent aider les humains à mieux accomplir leurs tâches. L’IA peut traiter de vastes volumes de données, envisager des options et des alternatives, et développer des voies ou des opportunités créatives pour nous permettre de progresser.

Il offre également une plate-forme pour augmenter et renforcer la créativité, car l’IA peut développer de nombreuses idées et concepts novateurs qui peuvent inspirer et stimuler le processus créatif global. Par exemple, un système d’IA peut fournir plusieurs options de design d’intérieur pour un aménagement d’appartement rendu en 3D.

7. Atteindre l’intelligence générale

Les chercheurs en IA visent à développer des machines dotées de capacités générales d’IA qui combinent toutes les compétences cognitives des humains et effectuent des tâches avec une meilleure compétence que nous. Cela peut augmenter la productivité globale car les tâches seraient effectuées avec une plus grande efficacité et libéreraient les humains des tâches risquées telles que le désamorçage des bombes.

8. Favoriser la synergie entre humains et IA

L’un des objectifs essentiels de l’IA est de développer une synergie entre l’IA et les humains pour leur permettre de travailler ensemble et d’améliorer leurs capacités mutuelles plutôt que de dépendre d’un seul système.

La diffusion de l’intelligence artificielle

La diffusion de l’intelligence artificielle est souvent applaudie parce qu’elle rend les choses beaucoup plus faciles et moins fastidieuses. Cependant, l’IA pose de grands défis éthiques, sociaux et juridiques et constitue une menace pour nos sociétés, car certains prétendent qu’elle supprimera des emplois pour les humains.

L’intelligence artificielle s’est révélée être un saut quantique qui a porté le progrès technologique mondial à un tout autre niveau. On prévoit qu’elle changera complètement notre mode de vie. Nous pouvons l’observer dans les téléphones intelligents, les maisons, les véhicules autonomes, l’autodiagnostic des problèmes de santé et les traitements personnalisés.

Il s’agit d’une technologie qui permet aux ordinateurs d’effectuer des tâches qui requièrent normalement l’intelligence humaine et qui peut également être utilisée dans de nombreux domaines de notre vie, des voitures autonomes aux diagnostics médicaux, en permettant aux machines de mieux comprendre leur environnement et de prendre des décisions de manière autonome.

Par ailleurs, l’IA ne peut pas remplacer complètement les emplois humains, car elle ne peut effectuer que des tâches simples et ne peut pas remplacer la capacité d’une personne à penser de manière créative ou à résoudre des problèmes de manière intelligente. L’IA contribue également à nous rendre plus productifs et plus efficaces dans notre vie professionnelle quotidienne en automatisant les tâches répétitives afin que nous puissions nous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la planification stratégique et la création d’innovations, au lieu de nous contenter d’effectuer des tâches manuelles encore et encore, comme la vérification des courriels tous les jours.

Il est important ici de comprendre ce que le terme « humain » signifie réellement lorsqu’il s’agit de techniques d’IA, car certaines idées fausses circulent sur ce que cela signifie réellement en termes de perte d’emploi, en raison de la rapidité avec laquelle les machines évoluent actuellement sans aucune intervention humaine ; néanmoins, cette crainte n’est pas nécessairement fondée sur la réalité, car la plupart des experts s’accordent à dire que si les progrès peuvent sembler soudains au début ou parfois effrayants, tout finit par s’équilibrer naturellement avec le temps, sans avoir d’autre impact que celui qui se produit naturellement.

Cependant, si l’intelligence artificielle devient extraordinaire dans tous les domaines, il y aura également peu de nouvelles opportunités. La raison en est la nature des êtres humains et leur besoin de créativité et d’innovation. Si un robot peut tout faire, du codage à la conception de vêtements et de meubles, pourquoi quelqu’un l’engagerait-il ?

Les experts estiment que l’essor de l’intelligence artificielle améliorera la situation de la plupart des gens au cours de la prochaine décennie, mais nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la manière dont les progrès de l’IA affecteront ce que signifie être humain, être productif et exercer son libre arbitre.

La vie numérique augmente les capacités humaines

La vie numérique augmente les capacités humaines et perturbe des activités humaines vieilles comme le monde. Les systèmes codés se sont répandus à plus de la moitié des habitants de la planète sous forme d’informations et de connectivité ambiantes, offrant des possibilités jusqu’alors inimaginables et des menaces sans précédent. Alors que l’intelligence artificielle (IA) émergente pilotée par des algorithmes continue de se répandre, les gens seront-ils mieux lotis qu’ils ne le sont aujourd’hui ?

Quelque 979 pionniers de la technologie, innovateurs, développeurs, chefs d’entreprise et responsables politiques, chercheurs et activistes ont répondu à cette question dans le cadre d’une enquête menée auprès d’experts au cours de l’été 2018.

Les experts ont prédit que l’intelligence artificielle en réseau amplifiera l’efficacité humaine, mais menacera également l’autonomie, l’agence et les capacités humaines. Ils ont évoqué les vastes possibilités offertes par les ordinateurs, qui pourraient égaler, voire dépasser l’intelligence et les capacités humaines dans des tâches telles que la prise de décision, le raisonnement et l’apprentissage complexes, l’analyse sophistiquée et la reconnaissance des formes, l’acuité visuelle, la reconnaissance vocale et la traduction des langues. Ils ont déclaré que les systèmes « intelligents » dans les communautés, les véhicules, les bâtiments et les services publics, les exploitations agricoles et les processus commerciaux permettront d’économiser du temps, de l’argent et des vies et offriront aux individus la possibilité de jouir d’un avenir plus personnalisé.

Beaucoup ont concentré leurs remarques optimistes sur les soins de santé et les nombreuses applications possibles de l’IA pour diagnostiquer et traiter les patients ou aider les personnes âgées à vivre plus pleinement et en meilleure santé. Ils se sont également montrés enthousiastes quant au rôle de l’IA dans la mise en œuvre de vastes programmes de santé publique fondés sur les quantités massives de données qui pourraient être collectées dans les années à venir sur tous les sujets, du génome personnel à la nutrition. En outre, un certain nombre de ces experts ont prédit que l’IA favoriserait des changements attendus depuis longtemps dans les systèmes d’éducation formelle et informelle.

Cependant, la plupart des experts, qu’ils soient optimistes ou non, ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact à long terme de ces nouveaux outils sur les éléments essentiels de l’être humain. Toutes les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête non scientifique ont été invitées à expliquer pourquoi elles pensaient que l’IA améliorerait ou non la situation des personnes. Nombre d’entre eux ont fait part de leurs profondes inquiétudes, mais beaucoup ont également proposé des pistes de solution.

L’intelligence artificielle est devenue un sujet de controverse

L’intelligence artificielle est devenue un sujet de controverse majeur pour les scientifiques au cours des dernières années. L’objectif de l’IA est de simplifier la vie et d’améliorer les performances de tout ce qui nous entoure. Mais beaucoup se demandent si l’intelligence artificielle améliorera nos communautés d’une manière que nous, les humains, ne pouvons pas, ou si elle ne fera que nous mettre en danger. Je pense que l’intelligence artificielle peut potentiellement améliorer les performances de tout ce qui nous entoure, mais qu’elle peut aussi représenter un danger. Même Stephen Hawking a prédit le pire en 2014 : »Je pense que le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l’humanité. »

Quels sont les arguments de ces lanceurs d’alerte ? Tout d’abord, il y a des risques pour l’emploi : les ordinateurs deviennent de plus en plus intelligents et ils pourraient dépasser l’intelligence humaine. Certains imaginent même l’IA remplacer l’homme dans les activités intellectuelles. Selon une étude publiée par l’université d’Oxfords en mai 2017, il y a 50 % de chances que l’intelligence artificielle dépasse l’homme pour à peu près n’importe quelle tâche dans 34 ans.

Autre problème, le risque de renforcer la cybercriminalité mais aussi de conduire à l’utilisation de drones ou de robots à des fins terroristes : Ce rapport de 100 pages a été rédigé par 26 experts en intelligence artificielle, cybersécurité et robotique. Ils appartiennent à des universités (Cambridge, Oxford, Yale, et Stanford) et à des organisations non gouvernementales (OpenAI, Center for a New American Security, et Electronic Frontier Foundation).

Ces experts appellent les gouvernements et les différentes parties prenantes à mettre en place des parades pour limiter les menaces potentielles liées à l’intelligence artificielle. ‘’Nous pensons que les attaques qui seront permises par l’utilisation croissante de l’IA seront particulièrement efficaces », indique le rapport. Les experts soulignent que les terroristes pourraient modifier les systèmes d’IA disponibles dans le commerce (drones, véhicules autonomes) pour provoquer des crashs, des collisions ou des explosions.

Caractéristiques de l’intelligence artificielle

La modernisation est l’art de grandir à travers les roues du temps. Ce qui a commencé comme le moyen de trouver la survie du plus apte est maintenant la course à la modernisation. Il y a des siècles, lorsque l’électricité a été découverte par Benjamin Franklin, elle était considérée comme la plus grande révolution de l’histoire et était censée changer nos vies, ce qu’elle a fait. Il en va de même pour l’IA, car on pense également qu’elle change nos vies pour le mieux.

Plusieurs caractéristiques font de l’intelligence artificielle l’une des compétences les plus appréciées et une technologie importante, car elle donne aux machines la capacité de prendre des décisions de type humain. Les machines sont plus rapides que les humains, plus intelligentes et plus précises aussi, mais elles ne peuvent pas penser par elles-mêmes et c’est là que les humains sont classés au-dessus des machines. L’IA est censée changer ce fait et donner aux machines un cerveau d’elles-mêmes. Cela leur donne la capacité de penser.

Il existe diverses fonctionnalités associées à l’IA, dont certaines sont énumérées ci-dessous :

1. Reconnaissance faciale

Ce n’est pas quelque chose auquel les gens avaient pensé dans les premiers jours, mais la technologie a en quelque sorte rendu cela possible. L’intelligence artificielle a même permis de reconnaître les visages. L’utilisation de la cartographie biométrique pour déterminer les visages des individus est une énorme réussite en soi. Il compare tout ce qui est affiché à une base de données où il trouve la correspondance et déclare une correspondance réussie.

Exemple : la fonction de reconnaissance faciale des smartphones est un exemple de reconnaissance faciale. Il correspond aux caractéristiques du visage de celui présent dans votre téléphone et ouvre le verrou si la correspondance est réussie.

2. Apprentissage en profondeur

Il s’agit d’une sous-partie de l’apprentissage automatique qui fait partie de l’intelligence artificielle. Il permet aux machines de penser exactement comme les humains et offre donc une opportunité d’augmenter la présence technologique. Beaucoup de travail est fait dans ce domaine car c’est de loin l’idée la plus révolutionnaire dans ce domaine.

Exemple : Un exemple très simple et courant d’apprentissage en profondeur comprend des fonctionnalités d’auto-conduite intégrées dans des voitures comme Tesla. L’apprentissage en profondeur joue un rôle très important dans le développement de telles fonctionnalités, il aide à faire la distinction entre un lampadaire et un être humain.

3. Futuriste

Cette nouvelle technologie est basée sur l’apprentissage adaptatif, c’est-à-dire qu’elle observe et s’adapte à l’environnement environnant et apprend en conséquence, ce qui en fait une approche très avancée. Comme indiqué précédemment, les voitures autonomes sont un exemple d’intelligence artificielle. Contrairement aux voitures d’aujourd’hui, elles seront mieux connectées à la technologie et constitueraient un pas en avant dans le futur.

4. Ingestion de données

Avec la croissance de la technologie, la quantité de données produites chaque jour augmente de façon exponentielle. C’est là que le besoin d’IA entre en jeu. L’IA aide non seulement à organiser les données, mais elle permet également d’économiser le temps et le travail manuel nécessaires pour le faire. L’ingestion de données est le processus de transport des connaissances de diverses sources de données vers une base de données particulière. Une fonctionnalité appelée réseau de neurones aide à l’organisation des données.

5. Chatbots

Les chatbots font partie des éléments les plus importants que vous trouverez sur un site Web. Ils offrent aux clients un moyen de résoudre leurs requêtes par le texte ou l’audio. C’est l’un des développements les plus importants de l’intelligence artificielle car il offre un large éventail de compréhension car les chatbots sont programmés pour comprendre le langage et pas seulement les commandes.

Exemple : Watson AI est un chatbot développé par IBM qui est conçu de telle manière qu’il ne nécessite aucune intervention humaine et est conçu de telle manière qu’il peut également gérer des sites Web, des applications et des messagers.

6. L’informatique en nuage (cloud)

Avec le type de données produites chaque jour, il serait extrêmement difficile de stocker toutes ces données manuellement et sous forme physique. C’est beaucoup plus efficace, pratique et donc venu avec le développement du cloud computing. Il s’agit de l’un des développements les plus importants dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Exemple : Microsoft Azure est l’une des technologies de cloud computing les plus couramment utilisées.

7. Élimination des tâches banales

À un moment donné de notre vie, nous avons tous accompli une corvée simplement parce que nous le devions, plutôt que parce que nous le voulions. Ce travail était inintéressant ou ennuyeux pour nous. Cependant, avec une machine, vous ne vous ennuierez jamais de la même manière. Peu importe le nombre de fois qu’un travail est donné à un système artificiellement intelligent, il le fera et continuera de le faire. De plus, ces technologies ne font que simplifier la vie des utilisateurs en facilitant les opérations monotones à grande échelle.

Prenez, par exemple, Dialog Flow, une filiale de Google qui revendique le développement de l’assistant Google. En une seule journée, nous proposons cette assistance à tant de commandes ! L’assistant peut tout gérer, qu’il s’agisse de demander à Ok Google d’appeler maman ou de demander à Ok Google d’obtenir des sandwichs.

8. Automatisation

L’IA a la capacité d’effectuer la même tâche encore et encore sans transpirer. Prenez Siri, l’assistant vocal d’Apple Inc., par exemple, pour mieux saisir cette capacité. Il est capable de traiter un grand nombre de commandes en une seule journée ! L’assistant peut tout faire, de la prise de notes pour un briefing au report d’un rendez-vous sur le calendrier en passant par la navigation dans les rues.

Auparavant, toutes ces tâches devaient être effectuées manuellement, ce qui demandait beaucoup de temps et d’efforts. L’automatisation augmenterait non seulement l’efficacité, mais elle réduirait également les frais généraux et, dans certaines situations, créerait un environnement de travail plus sûr.

9. Informatique quantique

À l’aide de réseaux de neurones quantiques, l’IA aide à résoudre des problèmes complexes de physique quantique avec la précision des supercalculateurs. Cela pourrait ouvrir la voie à des percées révolutionnaires dans un avenir proche. C’est un domaine interdisciplinaire qui se concentre sur le développement d’algorithmes quantiques pour de meilleures tâches d’IA, y compris des sous-domaines comme l’apprentissage automatique. Toute la notion d’algorithmes d’IA améliorés quantiques est encore en phase de recherche.

Google AI Quantum, par exemple, est un pionnier dans ce domaine, dans le but de développer des ordinateurs qubit supraconducteurs et une optimisation assistée par quantique pour une variété d’applications.

10. Imite la cognition humaine

Parce qu’il imite ou duplique essentiellement la façon dont l’esprit humain fonctionne et résout les problèmes, nous l’appelons un système artificiellement intelligent. C’est ce qui distingue l’IA. Une IA peut comprendre efficacement le monde et réagir de manière appropriée de la même manière que les gens étudient leur environnement, forment des inférences, puis interagissent correctement avec lui. Cela nous rend encore plus enthousiastes pour le jour où un système d’IA sera capable de reproduire pleinement l’esprit humain et d’agir de manière humaine.

11. Prévention des catastrophes naturelles

Lorsqu’ils reçoivent des données sur des milliers de catastrophes antérieures, les systèmes artificiellement intelligents peuvent anticiper de manière fiable l’avenir des catastrophes qui pourraient survenir. Aujourd’hui, les scientifiques étudient plus d’un lac de séismes antérieurs et de calamités comparables telles que des tremblements et des éruptions volcaniques en utilisant des éléments d’intelligence artificielle tels que ceux-ci.

Les informations sismiques, qui sont des informations sur les changements dans les plaques tectoniques sous la surface de la Terre, sont également étudiées par les systèmes d’IA. Les scientifiques étudient également les particules de cendres produites par la lave lors d’une éruption volcanique, ainsi que d’autres données géologiques, pour anticiper les éruptions brutales.

Par exemple : en mai 2019, le cyclone Fani a frappé le Bangladesh et l’Odisha, l’État du sud-est de l’Inde. Le département météorologique indien a prévu et suivi la tempête à l’avance, permettant à près de 1,2 million d’Odisha d’être évacués à temps et relocalisés dans des abris contre les cyclones établis à des altitudes plus élevées.

L’intelligence artificielle, est-elle une menace pour l’humanité ?

L’intelligence artificielle s’est avérée être un saut quantique qui a propulsé le progrès technologique mondial à un tout autre niveau. Il est prévu de changer complètement notre mode de vie. Nous pouvons le voir dans les téléphones intelligents, les maisons, les véhicules autonomes, l’autodiagnostic des problèmes de santé et le traitement personnalisé.

C’est une technologie qui permet aux ordinateurs d’effectuer des tâches qui nécessitent normalement l’intelligence humaine et qui peut également être utilisée dans de nombreux domaines de notre vie, des voitures autonomes aux diagnostics médicaux, permettant aux machines de mieux comprendre leur environnement et de prendre des décisions de manière autonome.

La diffusion de l’intelligence artificielle est souvent applaudie pour avoir rendu les choses beaucoup plus faciles et beaucoup moins chronophages. Cependant, l’IA pose de grands défis et menaces éthiques, sociaux et juridiques à nos sociétés, car certaines personnes prétendent qu’elle supprimera des emplois pour les humains. Mais cette affirmation doit être examinée en détail car si elle devait être vraie, le développement de l’intelligence artificielle devrait s’arrêter et d’autres technologies telles que la nanotechnologie ou l’informatique quantique devraient être inventées.

Ensuite, l’IA ne peut pas remplacer complètement les emplois humains car elle ne peut effectuer que des tâches simples et ne peut pas remplacer la capacité d’une personne à penser de manière créative ou à résoudre des problèmes intelligemment. L’IA contribue également à nous rendre plus productifs et efficaces dans notre vie professionnelle quotidienne en automatisant les tâches répétitives afin que nous puissions nous concentrer sur des activités à plus forte valeur telles que la planification stratégique et la création d’innovations au lieu de simplement effectuer des tâches manuelles encore et encore comme vérifier les e-mails tous les jours.

Il est important ici de comprendre ce que «humain» signifie réellement lorsqu’il s’agit de techniques d’IA, car certaines idées fausses circulent sur ce que cela signifie réellement en termes de problèmes de perte d’emploi en fonction de la vitesse à laquelle les machines évoluent à l’heure actuelle. Néanmoins, cette peur n’est pas nécessairement ancrée dans la réalité puisque la plupart des experts s’accordent à dire que même si les progrès peuvent sembler soudains au départ ou parfois effrayants, finalement tout s’équilibre naturellement au fil du temps sans avoir d’impact supplémentaire au-delà de ce qui se passe naturellement.

Cependant, si l’intelligence artificielle devient incroyable dans tous les domaines, il y aura également peu de nouvelles opportunités. La raison en est due à la nature des êtres humains et à leur besoin de créativité et d’innovation. Si un robot peut tout faire, du codage à la conception de vêtements et de meubles, pourquoi quelqu’un l’embaucherait-il ?

La vérité, c’est que nous ne savons pas à quoi ressembleront ces nouveaux emplois. En fait, il est possible qu’ils n’existent même pas du tout ! Nous devrons peut-être repenser notre objectif de travail si ces technologies prennent complètement le dessus – cela signifie quelque chose de complètement différent que de simplement remplacer les humains par des machines. Si l’IA peut y parvenir, c’est un mauvais scénario, mais heureusement, elle a de sérieuses limites qui pourraient l’empêcher de prendre complètement en charge les emplois humains à l’avenir.

Enfin, il ne faut pas s’inquiéter de la conquête du monde par l’IA car il ne lui est pas possible de tout faire à cause des limitations. Par exemple, même si l’IA a été programmée pour être capable d’effectuer une tâche ou un travail spécifique, il y a encore certaines choses qu’elle ne peut pas faire car ces tâches nécessitent une interaction et des connaissances humaines. Par exemple, une IA ne peut pas remplacer un enseignant car son travail l’oblige à interagir avec ses élèves pour qu’ils apprennent de nouvelles choses. En fait, dans certains cas où les enseignants sont remplacés par des robots ou des logiciels comme Khan Academy, ils peuvent échouer dans l’enseignement parce qu’ils manquent d’empathie envers les besoins ou les émotions de leurs élèves.

Ce manque de compréhension signifie qu’ils ne peuvent pas fournir un enseignement adéquat sur des sujets tels que les problèmes de mathématiques qui nécessitent de la créativité des deux côtés. L’étudiant veut des réponses rapidement et facilement tout en s’amusant à le faire ensemble ; en attendant, l’enseignant a besoin de patience car tout ce qui est plus compliqué que de simples opérations d’addition/soustraction peut devenir frustrant en raison de trop de répétitions. Ainsi, la société n’a pas à avoir peur de cette technologie. Il ne peut faire que ce pour quoi il a été formé et ne peut pas s’adapter à de nouvelles situations ou apprendre de ses erreurs.

Conclusion

Bien que les humains soient toujours dans quelque chose de nouveau, certains développements sont beaucoup plus avancés que d’autres, ce qui leur donne beaucoup d’importance et change la vie des gens. L’intelligence artificielle est l’un de ces développements et ses fonctionnalités sont très largement utilisées de nos jours. Il s’adapte lentement et progressivement à divers horizons de la vie, pour le mieux.

L’IA est principalement réalisée par la rétro-ingénierie des capacités et des traits humains et en les appliquant aux machines. À la base, l’IA lit le comportement humain pour développer des machines intelligentes. En termes simples, l’objectif fondamental de l’IA est de concevoir une technologie qui permet aux systèmes informatiques de fonctionner de manière intelligente mais indépendante. Les objectifs essentiels de l’IA sont expliqués ci-dessous.

L’IA se trouve à un moment où son rôle dans tous les secteurs est devenu presque inévitable, qu’il s’agisse de la santé, de la fabrication, de la robotique, des systèmes autonomes, de l’aviation et de bien d’autres. Cependant, ce n’est pas parce que l’IA recèle un potentiel énorme que l’on peut ignorer les nombreux défis qui l’accompagnent.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter : @Ayurinu

