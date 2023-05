Vidéo – La police tunisienne arrête deux étudiants pour « une chanson satirique » sur TikTok

Une affaire qui fait couler beaucoup d’encre depuis le début de la semaine Et pour cause deux étudiants tunisiens ont été emprisonnés après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une chanson satirique sur la police et une loi réprimant la consommation de stupéfiants.

La vidéo qui est devenue virale, a indirectement pointé du doigt le président de la république Kaïs Saied.

Dhia Nassir et Youssef Chalbi, âgés de 26 et 27 ans, ont été interpellés lundi 15 mai alors qu’ils quittaient un café à Nabeul (Nord-Est), a précisé leur avocate Me Imen Souissi, selon les médias tunisiens.

Sur la base d’éléments réunis par la police, les deux étudiants ont été placés en garde à vue, puis mardi sous mandat de dépôt par le tribunal de première instance de Nabeul en attendant leur comparution la semaine prochaine, ajoutent les mêmes sources.

+ Parodie d’une chanson d’un dessin animé +

La justice leur reproche d’avoir «porté atteinte à autrui via les réseaux sociaux» et d’avoir «attribué des faits inexacts à un agent public» dans une chanson publiée depuis une semaine sur le réseau Tiktok.

Dans leur vidéo, les deux étudiants scandent, sur un air connu de dessin animé, des paroles de leur composition critiquant la police et son application d’une législation pénalisant la consommation de cannabis.

«Une fois pendant la nuit, la police nous a rendu visite. Elle nous a emmenés faire un test (anti-drogue), je lui ai dit (au policier) je ne fume pas (de cannabis), prends deux dinars et libère-moi».

Les agents de police qui ont mené leur investigation sur ces étudiants ont jugé que « ces paroles portaient atteinte à la police, alors qu’il ne s’agissait que d’une chanson humoristique», a déploré Me Souissi.

Affaire à suivre…

Article19.ma