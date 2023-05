Vidéos – Tifawt, 1er festival des arts numériques au Maroc dévoile son village numérique

La 1ère édition du festival « Rabat Digital Arts » a dévoilé à Mahaj Riad à Rabat son village numérique, cette manifestation qui porte comme nom « Tifawt », lumière en amazighe, est organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’association Morocco Numerica.

Organisé dans le cadre du programme « Rabat, capitale africaine de la culture » 2022-2023, le festival, qui se poursuit jusqu’au 22 mai, œuvre à sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, aux arts numériques en les invitant à vivre des expériences artistiques ludiques à travers des activités immersives et interactives.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une visite organisée au site de l’exposition au profit des représentants des médias nationaux et internationaux, Mohamed Rachdi, co-fondateur de l’association Morocco Numerica et co-directeur du festival, a indiqué que « cette manifestation inédite vient combler le manque d’événements dédiés à l’art numérique, un domaine de pointe qui est encore à ses balbutiements dans notre pays ».

Et d’ajouter que : « Il existe peu d’artistes marocains spécialisés dans ce domaine de création qui investit les nouvelles technologies, il est important ainsi de mettre en place des programmes de formation et la multiplication des événements consacrés aux arts numériques afin de favoriser l’essor de ce créneau susceptible d’intéresser un large éventail de public de par son aspect novateur et spectaculaire ».

+ Présentation d’espaces de réalité virtuelle +

Mohamed Benyacoub, directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et commissaire général de “Rabat, capitale africaine de la Culture”, a indiqué que : « Ce village numérique essaye de donner une idée sur les nouveaux modes de créations numériques, qui sont un petit peu inconnus au Maroc, au moment où nous avons pas mal d’artistes marocains qui sont en train d’émerger dans ce genre de création ».

L’artiste numérique et designer Salma Bahlaouan, a présenté au festival sa pièce Casa-Morphisme 3.0, une visite virtuelle et interactive, qui est en même temps une video 360 de la ville de Casablanca, spécifiquement le quartier Maarif. La lauréate de l’Institut des Beaux Arts de Tetouan traite dans son projet le coté architectural de la ville, notamment le Twin Center en 3D. D’autre part l’artiste traite de sujets imminent comme la gentrification, accompagné d’une critiquer la société de consommation.

Pour sa part Eliott Ruty, enseignant contractuel, à l’Université Savoie Mont Blanc en France, a présenté au festival quatre projets de recherche création développés par son équipe, des espaces de réalité virtuelle qui insèrent les utilisateurs dans des mondes imaginés, et ce avec des thèmes comme le questionnement de la lumière dans des dispositifs de réalité virtuelle.

Tifawt offre au public la possibilité de découvrir et d’expérimenter des œuvres de diverses catégories de l’art numérique telles que l’installation immersive interactive, la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée, la Performance numérique, le Mapping, la Robotique, la Vidéo, etc.

Elle propose également des programmes pédagogiques et scientifiques avec des workshops, des master class, des conférences et des tables rondes sur différents thèmes liés aux arts numériques.

Article19.ma