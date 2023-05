Focus – Le Maroc « bien placé » pour devenir un leader de l’industrie aéronautique (Forbes)

Selon le magazine Forbes, le Maroc est bien placé pour devenir un leader de l’industrie aéronautique sachant que celui-ci a investi massivement dans le secteur aérospatial ces dernières années, et l’industrie aéronautique est une partie importante de cet effort.

Dans le cadre de cet effort, le gouvernement marocain s’est efforcé d’attirer les investissements étrangers et de développer une main-d’œuvre qualifiée afin de créer une industrie aérospatiale durable.

Le pays a également investi dans le développement de plateformes industrielles avancées, de centres de formation spécialisés et d’infrastructures pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

À cet effet, les entreprises peuvent profiter de cette économie en plein essor en capitalisant sur les initiatives gouvernementales et en puisant dans un marché en pleine croissance de services MRO abordables.

+ Facteurs menant à la croissance +

Avec le nombre croissant d’entreprises opérant au Maroc, la demande de services de maintenance aéronautique a augmenté, plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance :

1. Emplacement stratégique. Le Maroc est stratégiquement situé au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Cette position avantageuse permet au pays de servir de plaque tournante pour diverses activités aériennes régionales et internationales.

2. Soutien gouvernemental. Le gouvernement marocain a activement soutenu le développement de l’industrie aérospatiale, mettant en œuvre des initiatives et offrant des incitations pour attirer les investisseurs étrangers. Le gouvernement a également investi dans le développement des infrastructures, y compris la création de clusters de l’industrie aérospatiale comme la Midparc Free Zone près de Casablanca.

3. Main-d’œuvre qualifiée. Le Maroc a donné la priorité au développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour le secteur aérospatial. Le pays a mis en place des institutions de formation spécialisées, telles que l’Institut marocain de l’aérospatiale, pour produire un vivier de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de l’industrie.

4. Partenariats mondiaux. Le Maroc a établi de solides partenariats avec des sociétés aérospatiales de premier plan, telles que Boeing, Airbus, Bombardier et Safran, qui ont installé des installations de fabrication dans le pays. Ces partenariats ont non seulement contribué au transfert de technologie, mais je pense qu’ils ont également amélioré la compétitivité globale du secteur aérospatial marocain.

+ Maintenance Aéronautique Au Maroc +

Le gouvernement marocain a également mis l’accent sur le développement des infrastructures et des ressources nécessaires pour attirer les entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

Le Technopark de Casablanca et Tanger Aerospace City sont des exemples d’installations marocaines destinées aux entreprises de MRO, offrant un environnement approprié aux opérateurs pour effectuer des services de maintenance.

Outre les compagnies aériennes déjà mentionnées, la région attire les investissements de diverses entreprises, ce qui contribue à établir un écosystème aéronautique bien structuré dans la région africaine et à faciliter l’accès aux services.

Par exemple, Aerotechnic, situé à Agadir, fournit une gamme de services MRO pour les compagnies aériennes à courte distance, axés sur les capacités de leurs moteurs CFM56 avec une certification EASA, fournissant des services régionaux indispensables pour une variété de types d’avions. Je vois que cette décision contribue considérablement à déplacer le MRO des fournisseurs de maintenance externes vers les services MRO internes au sein du pays.

+ Adoption de la technologie +

Étant donné que l’industrie aéronautique est un secteur de haute technologie, investir dans la technologie est essentiel pour faire des progrès dans l’industrie aérospatiale. Au Maroc, des entreprises comme Glassbox Technologies utilisent des lunettes intelligentes et la réalité augmentée (AR) pour fournir des systèmes de maintenance intelligents.

Tanger Tech, un centre technologique nouvellement créé pour l’aérospatiale, propose des technologies et des installations de pointe, qui, je pense, contribueront à créer des emplois plus avancés et plus qualifiés.

L’automatisation des méthodes de dépannage, la mise en œuvre de stratégies de maintenance prédictive et l’adoption de solutions basées sur le cloud peuvent aider les techniciens et les ingénieurs à augmenter la productivité globale et à réduire le temps de résolution des problèmes.

Le Maroc a mis en place plusieurs programmes de formation et de développement pour renforcer l’économie locale du savoir. Le « Plan de Formation Aéro-Industries », lancé en 2014 par le Groupement Marocain des Industries Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), propose des programmes de formation professionnelle spécialisée pour les techniciens et ingénieurs.

En outre, certaines des principales sociétés de MRO au Maroc ont établi des centres de formation pour améliorer les compétences de leur main-d’œuvre.

+ Profiter de ces opportunités +

Pour tirer parti des opportunités du secteur aéronautique et aérospatial marocain, les entreprises peuvent envisager les approches suivantes :

1. Capitaliser sur les initiatives gouvernementales. S’appuyer sur des programmes tels que le « Plan de formation aéro-industries » pour accéder à une main-d’œuvre qualifiée et bénéficier des infrastructures fournies par les clusters de l’industrie aérospatiale comme Midparc Free Zone, Tanger Tech et Technopark. Ces initiatives peuvent fournir un écosystème de soutien aux entreprises qui souhaitent établir leur présence et se développer.

2. Collaborer avec des partenaires locaux. Associez-vous à des entreprises locales pour tirer parti de leur expertise, de leurs ressources et de leurs réseaux. Cette collaboration peut aider les entreprises étrangères à naviguer dans l’environnement commercial local, les réglementations et les nuances culturelles.

3. Développer une chaîne d’approvisionnement solide. Établir des relations avec les fournisseurs et les fabricants de la région pour assurer une chaîne d’approvisionnement stable et compétitive. Cela peut entraîner des économies de coûts, des gains d’efficacité et une meilleure qualité des produits.

4. Investir dans la recherche et le développement (R&D). S’engager dans des activités de R&D pour stimuler l’innovation et rester compétitif dans le secteur aérospatial en évolution rapide. Je vous recommande de vous tourner vers les institutions de recherche et les universités locales pour accéder aux talents et aux ressources.

5. Participer aux événements commerciaux régionaux. Assistez à des conférences, des salons et des expositions de l’industrie pour présenter des produits, réseautez avec des partenaires potentiels et restez informé des dernières tendances et opportunités de l’industrie.

Article19.ma