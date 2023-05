Culture – Fondation Tayeb Saddiki : Un théâtre sans frontière

La Fondation Tayeb Saddiki organise une manifestation culturelle et artistique, placée sous le thème « Théâtre, au-delà des frontières ».

Programmé les 19 et 20 mai prochains à Casablanca, à l’occasion de la journée nationale du Théâtre, cet événement qui rentre dans le cadre des Journées Saddiki initiées en mars dernier à l’occasion de la journée mondiale du théâtre, est organisé en partenariat avec les instituts français du Maroc et en coordination avec l’arrondissement Hay Hassani.

Une manifestation théâtrale et artistique à laquelle participent des personnalités et artistes internationaux de renom :

M. Marcel Bozonnet, ex-administrateur de la plus ancienne troupe théâtrale au monde « la comédie française » et ex-directeur du prestigieux conservatoire national d’art dramatique de Paris

M. Martial Poirson, professeur d’études théâtrales & d’histoire culturelle à l’université Paris 8

Le professeur Omar Fertat, chercheur & enseignant « cinéma et les arts du spectacle dans le monde arabe » à l’université de Bordeaux.

La programmation est ouverte aux jeunes artistes & étudiants, notamment celles et ceux de l’ISADAC, des conservatoires et des cycles de formation en études théâtrales de la métropole casablancaise.

Le complexe culturel Hay Hassani accueillera de ce fait une exposition Masrah Ennass « Dakira », qui permettra aux visiteurs, au public et aux jeunes étudiants de connaître et reconnaître l’histoire théâtrale marocaine, qui a une longue tradition de succès internationaux, d’éclectisme et de richesse multidimensionnelle.

Au programme :

Vendredi 19 mai, 19h – Complexe culturel Hay Hassani

Lecture théâtrale : « Molière l’imaginaire »

Compagnie des Comédiens voyageurs (France) de l’artiste Marcel Bozonnet

Samedi 20 mai, 10h30 – Institut français de Casablanca

Conférence : « Molière l’africain »

Samedi 20 mai 19h – Complexe culturel Hay Hassani

Master-Class avec Marcel Bozonnet sous le thème « Molière et le théâtre international, au-delà des mythes et des cultures »

