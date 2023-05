Événement – Fès: coup d’envoi de la 4ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN

Le coup d’envoi de la 4ème édition des journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été donné, ce mercredi à Fès, sous le thème : « 67 ans de modernisation continue pour un service public citoyen ».

Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.

Plusieurs stands ont été mis à la disposition des visiteurs par la DGSN dont « Chaîne opérationnelle d’intervention », « Technologie et dématérialisation », « police scientifique », « frontières intelligentes », « recrutement, formation-carrière », « femmes et mineurs victimes de violence », « moralisation et droits de l’Homme » et « martyrs du devoir ».

Au programme de cette manifestation figurent aussi des démonstrations de la « brigade équestre », la « brigade motocycliste », « la protection rapprochée et unités d’intervention (BCI) », des « forces spéciales », de la « brigade cynotechnique », « marche militaire et maniement d’armes » et « techniques de self défense et de maîtrise des personnes dangereuses ».

Cette initiative citoyenne a commencé en 2016 à Casablanca et s’est institutionnalisée pour devenir un événement annuel qui donne rendez-vous à la population de venir découvrir les diverses facettes du métier de la police et de s’entretenir avec les policières et les policiers. (MAP)

