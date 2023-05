Vidéo – Fès : Célébration de l’anniversaire de la DGSN sous le thème « 67 ans de modernisation continue pour un service public citoyen »

À Fès, ce 16 mai 2023, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), en présence de son DG Abdellatif Hammouchi et de nombreuses personnalités, a célébré son 67ème anniversaire de sa création. Une cérémonie qui a eu lieu pour la première fois dans la capitale spirituelle du Royaume et en dehors de l’Institut Royal de Police à Kénitra, sous le slogan : “67 ans de modernisation continue pour un service public citoyen”.

Selon les organisateurs, le slogan, qui a été choisi cette année, relie la DGSN à son passé, au travail sans relâche, au sacrifice et à l’abnégation de ses hommes et de ses femmes, et ce depuis sa création en 1956 grâce à l’initiative et à la vision éclairée de feu le Roi Mohammed V. Par ailleurs, il trace les contours de ses objectifs immédiats et d’avenir.

Les dates phares de l’Histoire de la DGSN:

1956 :

– Création de la Sûreté Nationale ;

– Création des Compagnies Mobiles d’Intervention ;

1978 :

– Création de l’Institut Royal de Police à Kénitra ;

1996 :

– Création du Laboratoire de Police Scientifique à Casablanca ;

1998 :

– Sortie de la première promotion des femmes exerçant des missions opérationnelles (circulation) ;

2001 :

– Ouverture des concours aux femmes pour l’accès à tous les grades de police ;

2002 :

– Inauguration de l’École de police Bouknadel par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

2007 :

– Création des cellules d’accueil des femmes victimes de violence au niveau des services déconcentrés de police ;

– Création des Groupements Mobiles de Maintien de l’Ordre (GMMO) ;

2016 :

– Création d’une Brigade Centrale d’Intervention et des Brigades Régionales d’Intervention ;

– Création des Cellules déconcentrées de communication ;

– Élaboration d’un référentiel « Sécurité et Droits de l’Homme » par la DGSN en collaboration avec ses partenaires au niveau des provinces du Sud du Royaume, suivie d’une formation de formateurs ayant pour mission de traduire les dispositions de ce guide dans la formation de base et la formation continue des fonctionnaires de police ;

2017 :

– Adoption du nouveau uniforme de police ;

– Organisation de la première édition des Portes Ouvertes à Casablanca ;

2018 :

– Restructuration des cellules d’accueil des femmes victimes de violences qui sont devenues des cellules de prise en charge des femmes victimes de violence ;

– Accréditation du Laboratoire de Police Scientifique de Casablanca à la norme ISO 17025 ;

2019 :

– Création de l’Institut des Sciences Forensiques de la Sûreté Nationale ;

– Création et mise en ligne d’un compte officiel sur Twitter ;

– Lancement des travaux de construction du nouveau siège de la DGSN par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

– Création des Écoles de Police à Oujda, Fès et Laâyoune ;

– Inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Centre de Radiologie et d’Analyses Médicales de la Sûreté Nationale ;

– Adoption d’un nouveau statut des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, apportant de nouvelles dispositions en matière de recrutement, d’avancement et de motivation ;

2020 :

– Adoption de la nouvelle Carte Nationale d’identité électronique et du nouveau titre de séjour ;

2021 :

– Inauguration de nouveaux sièges de la BNPJ, du Laboratoire national de la Police scientifique et technique et du Club équestre de la DGSN. (MAP)

