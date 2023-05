Culture – Le Musée de Bank Al-Maghrib organise la cérémonie de présentation de l’ouvrage « L’errance d’Aïssa Ikken »

Le Musée de Bank Al-Maghrib organise le mardi 16 mai une cérémonie de présentation de l’ouvrage « L’errance d’Aïssa Ikken » de Soukaïna Régragui, édité par Bank Al-Maghrib, selon un communiqué.

Dans ce livre, Soukaïna Régragui, l’épouse de l’artiste, nous présente les différents aspects du parcours artistique et littéraire de Aïssa Ikken artiste peintre, dessinateur, sculpteur, créateur de bijoux, poète, romancier et essayiste.

C’est le récit sincère d’une personne qui a côtoyé de près l’artiste et qui souhaite à travers cette biographie « donner aux historiens quelques témoignages qu’elle a entrepris d’écrire sur Aïssa Ikken », lui rendant ainsi le meilleur des hommages et perpétuant sa mémoire à travers cet ouvrage émouvant.

+ Modernité esthétique marocaine +

Le récit de Soukaïna Régragui nous permet de comprendre de l’intérieur l’œuvre multiforme d’un haut fonctionnaire passé par le ministère de la Jeunesse et des Sports puis par le ministère de la Culture, après la création de ce département. Aïssa Ikken, eut aussi la responsabilité de la première grande galerie publique après l’indépendance, la galerie La Découverte de Rabat. Il y rencontra les jeunes artistes marocains créateurs de styles multiples et contradictoires.

Aïssa Ikken a créé un style particulier qui fait sa singularité dans la modernité esthétique marocaine. L’artiste crée ses propres signes sans cesse renouvelés témoignant de son expression personnelle. Il produit aussi d’étranges silhouettes montrant des humanoïdes aux corps transfigurés par des signes.

Avec ce double langage graphique, Aïssa Ikken va produire d’une part des relations entre ses personnages et d’autre part des tensions entre la multitude de signes élémentaires qu’il utilise à différents niveaux de complexité. Cette forme d’art est un témoignage de souvenirs d’une richesse considérable qui relate l’évolution de la création et des réflexions de l’artiste sur son œuvre et dévoile parfois ses secrets les plus intimes.

+ Enrichir la collection éditoriale artistique du Musée de Bank Al- Maghrib +

Soukaïna Régragui a côtoyé des œuvres situées entre l’ordre de l’art abstrait arabo-musulman et des chaos apparents qui se développent dans les formes plus récentes d’art. Elle sait pourquoi sont apparues ces multiples interprétations de la réalité liées au désir de l’artiste de connaître son milieu, de se connaître et ainsi d’exprimer ses relations avec ses proches, sa société et le monde en général.

Ce livre est un élément de compréhension d’un des instigateurs de la modernité marocaine dans le domaine des arts plastiques. Il nous dévoile les valeurs que porte l’artiste et qu’il souhaite transmettre. À chacun de devenir, à son tour, témoin de l’œuvre d’Aïssa Ikken.

« L’errance d’Aïssa Ikken » vient enrichir la collection éditoriale artistique du Musée de Bank Al- Maghrib qui a consacré auparavant des ouvrages aux artistes Jilali Gharbaoui, Mohammed Kacimi, Miloud Labied ou encore Abbès Saladi.

Il est à noter que l’auteure de l’ouvrage, Soukaïna Régragui, est diplômée en sciences politiques. Elle a fait carrière dans l’ingénierie de la formation et le développement des ressources humaines. Depuis une dizaine d’années, elle se consacre à l’épanouissement des enfants et des adolescents en milieu scolaire. Militante depuis l’âge de 17 ans, c’est au sein de l’Union pour l’Action Féministe qu’elle continue de lutter pour l’égalité hommes/femme et le respect des droits humains. Elle se consacre à l’art, la culture et pratique également l’écriture. Elle est auteur du livre « Royaume du Maroc. Une démarche à l’épreuve » publié aux éditions Rimale.

