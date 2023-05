Vidéo – Le CNDH organise un atelier de réflexion sur les droits socio-économiques des travailleurs migrants et des réfugiés

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé ce mercredi à Rabat, en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR Maroc), l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM Maroc) et l’Organisation internationale du Travail (OIT), un atelier de réflexion sur le thème : « Droits socioéconomiques des travailleur.ses migrantes et réfugié.es : vers une stratégie inclusive d’insertion professionnelle », d’après un communiqué.

La séance d’ouverture a été présidée par Mme Amina Bouayach, Présidente du CNDH, en présence de Mme Laura Palatini, Cheffe de mission de l’OM Maroc, de M. François Reybet-Degat, Représentant du HCR Maroc et Mme. Aurelia Segatti, Gestionnaire du programme THAMM à l’Organisation Internationale du Travail pour le

Maghreb (OIT).

Rassemblant organisations internationales, chercheur.e.s et acteurs de la société civile, cet atelier de réflexion a comme but de de promouvoir la réflexion en vue de l’élaboration d’une stratégie inclusive, cohérente et intersectorielle pour l’intégration économique des étrangerères, selon une approche fondée sur les droits.

+ « Un atelier de réflexion, pas de plaidoyer » +

À cette occasion M. Abderrafie Hamdi, directeur de la Direction de la Protection des droits de l’Homme et Monitoring au CNDH a affirmé au micro d’Article19.ma que : « L’organisation de cet atelier aujourd’hui est très important, car il vient après 10 ans de la mise en place de la Stratégie Nationale de la Migration et de l’Asile, c’est une occasion pour l’évaluer et pour voir à quel degrés les droits des migrants sont effectifs actuellement au Maroc ».

Et d’ajouter que : « Ça sera une opportunité également de parler de l’insertion économique et sociale, sachant que c’est un processus qui n’est pas facile qui va demander l’effort de tous le monde, c’est pour cela on a rassemblé, le gouvernement et les syndicats et le patronat, et les concernées directement, ainsi que la société civile. C’est un atelier de réflexion, pas de plaidoyer, où nous attendons des actes et des recommendations claires ».

Pour sa part M. François Reybet-Degat, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Maroc a déclaré que : « Nous avons aujourd’hui un très beau plateau avec des acteurs nationaux et des organisations internationales et nous allons faire l’état des lieux sur cette question, à un moment où la Banque Mondiale vient de publier son rapport annuel développement Monde sur migrants réfugiés et société, qui montre que sur l’ensemble de la planète soit 80% des cas, la présence de population migrante et réfugiés étrangères ont un impact positif sur les pays d’accueil ».

M. François Reybet-Degat a également souligné que : « Nous sommes là pour conduire cette réflection dans le cadre d’une politique nationale de migration et d’asile inclusive pour faire le point sur les éléments positifs, mais également s’entretenir des défis et notamment celui de la documentation, sachant que l’étude 2022 que le HCP est sur le point de publier montre qu’encore aujourd’hui à ce jour 46% des réfugiés n’ont pas de titre de séjour à jour ».

+ Une inclusion plus active des migrants et réfugiés +

Laura Palatini, Cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc a souligné pour sa part que : « Je suis très heureuse d’être là aujourd’hui pour cet atelier conjoint du CNDH, HCR et OIT, sur l’insertion socio-économique des migrants et réfugiés ».

Notant ainsi que : « C’est très essentiel du point de vue de l’OIM de souligner l’importance de l’inclusion socio-économique des populations migrants ici au Maroc, et les contributions des populations étrangères, qui ont des compétences majeurs dont le développement de pays comme le Maroc. On est là aujourd’hui tous ensemble pour arriver à des propositions concrètes qui peuvent assurer une inclusion plus active des migrants et réfugiés ».

Il est à noter que cet atelier a comme objectifs spécifiques l’actualisation des connaissances en matière d’emploi et d’auto-emploi des personnes migrantes et réfugiées, la construction intersectorielle et la cohérence des politiques publiques afférentes, l’identification des leviers d’action pour favoriser l’accès au marché du travail et améliorer l’auto-emploi et l’employabilité des personnes migrantes et réfugiées, ainsi que l’identification des recommandations /points d’actions concrets relatifs à l’accès des migrant.es et réfugié.es au marché du travail à l’échelle nationale et locale et à la mise en synergie des acteurs compétents.

Article19.ma