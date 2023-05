Éducation – Appel à inclure les épopées des soldats marocains tombés en Europe dans les programmes scolaires

Les participants à un colloque, tenu lundi à Bruxelles sous le thème « Mémoire partagée Belgique-Maroc », ont appelé à faire connaître auprès des jeunes les épopées héroïques écrites par les soldats marocains qui ont combattu durant la seconde Guerre mondiale en Belgique et ailleurs en Europe, notamment en les incluant de manière effective dans les programmes scolaires.

Les intervenants lors de cette rencontre, organisée par le War Heritage Institute en collaboration avec l’Ambassade du Maroc en Belgique, dans les locaux du Musée royal de l’armée et d’histoire militaire, ont mis l’accent sur la bataille de Gembloux-Chastre (Mai 1940), qui constitue l’un des chapitres glorieux de la lutte commune contre l’Allemagne nazie, et durant laquelle les combattant de la 1ère division marocaine se sont distingués par leur bravoure et les sacrifices qu’ils ont consentis.

Des faits d’armes qui méritent d’être enseignés aux générations montantes afin d’entretenir cette mémoire commune et mettre en avant les valeurs qu’elle contient, a-t-on souligné.

+ Accomplir le devoir de mémoire +

A cet égard, Latifa Aït-Baala, députée au parlement de la région de Bruxelles-Capitale, a mis en exergue la nécessité d’accomplir le devoir de mémoire à l’égard des combattants marocains tombés au champ d’honneur en Europe durant la seconde Guerre mondiale, afin de mettre la lumière sur une partie de l’histoire partagée et promouvoir le rapprochement entre les peuples qui se sont unis dans la lutte contre le nazisme.

Il s’agit de rendre hommage aux sacrifices des soldats marocains qui ont combattu aux côtés des Alliés, en faisant connaître à large échelle leurs épopées marquées par une bravoure à toute épreuve et une abnégation incomparable, que ce soit sur les champs de bataille en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Italie, a-t-elle insisté.

Inclure la mémoire des combattants marocains dans les programmes scolaires revêt une importance capitale, notamment pour informer les enfants issus de l’immigration marocaine sur cette histoire glorieuse écrite par leurs aïeux en Europe, a relevé Mme Aït-Baala.

+ Reconnaissance de la marocanité des soldats +

De son côté, le président de l’Union des associations marocaines de Belgique, Mohamed Zenoun, a affirmé que la reconnaissance de la marocanité des soldats tombés lors de la bataille de Gembloux-Chastre était en elle-même une bataille menée depuis les années 80 par de nombreux acteurs associatifs marocains, au moment où ces combattants marocains étaient considérés comme des soldats de l’armée française.

Les générations montantes parmi les Marocains de Belgique peuvent être fières de l’histoire écrite par leurs ancêtres en Belgique ainsi que de leur appartenance à leur pays d’origine le Maroc, qui s’est toujours dressé en défense des causes justes de tous les peuples du monde, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le secrétaire général de l’enseignement officiel confessionnel islamique en Belgique et président de l’institut An-Nour, Mohammed Allaf, a noté que la bataille de Gembloux-Chastre constitue l’un des événements principaux de la seconde Guerre mondiale, auquel les soldats marocains ont pris part avec détermination et bravoure en réponse à l’appel lancé par feu SM Mohammed V, afin que les Marocains se dressent aux côtés des Alliés face au fascisme et au nazisme et pour défendre le droit des peuples à l’existence.

La commémoration de cette bataille est une occasion pour célébrer les valeurs communes des Alliés, y compris le Royaume du Maroc, qui a toujours répondu présent lors des grands tournants historiques, lorsqu’il s’agit de défendre les nobles valeurs universelles, a-t-il souligné, mettant l’accent dans ce sens sur la protection accordée par feu SM Mohammed V à ses sujets de confession juive face au gouvernement de Vichy, allié des nazis.

Le programme de cette rencontre a comporté plusieurs exposés, présentés par des spécialistes belges et marocains, apportant un éclairage sur la bataille de Gembloux et sur la participation héroïque des soldats marocains aux combats.

