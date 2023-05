Vidéo – Bensaid : « Le secteur des médias électroniques au Maroc vit une sorte de chaos »

Le ministre de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture, Mehdi Bensaid, a déclaré que le secteur des médias électroniques au Maroc « vivait une sorte de chaos en raison de la présence de sites non autorisés qui se trouvent en violation de la loi », en réponse à une question posée à la Chambre des conseillers ce mardi.

Le ministre a affirmé qu’il existe environ 1300 sites non autorisés, ainsi que des sites autorisés qui ne respectent pas les obligations de protection sociale, selon hespress.com.

En ajoutant que « ce chaos qui affecte le secteur des médias est principalement dû au Code de la presse, qui doit être révisé », soulignant que le gouvernement a travaillé sur cette question et a tenu des réunions avec les professionnels, soulignant qu’un décret était en cours de préparation par le ministère.

+ Nécessité d’une législation forte +

Bensaid a affirmé que son ministère établirait un accord-cadre avec les entreprises de presse dans le but de renforcer la gouvernance du soutien public et de les encourager à se développer et à se moderniser afin de rompre avec les pratiques antérieures.

Il a précisé que la situation exige désormais le respect de l’entreprise de presse et la résolution des lacunes juridiques, d’après la même source.

Le ministre a également souligné que la presse reste un service public noble et une « profession qui doit être encadrée, avec un accès soumis à des conditions strictes », expliquant qu’il existe un certain nombre de défis, dont les fausses nouvelles qui affectent le secteur et qui ont un impact sur les citoyens, les acteurs et l’État, pouvant constituer une menace économique et politique.

Il a également souligné que son ministère, en collaboration avec divers partenaires et intervenants, travaillerait à combattre ce phénomène par le biais d’une législation forte.

