Joint-venture – Yamed Group et Moma Group s’allient pour développer une offre de restauration et d’entertainment au Maroc

Poursuivant sa stratégie de diversification, Yamed Group s’associe au leader français de la restauration et de l’entertainment, Moma Group afin de devenir un acteur important de la restauration haut de gamme au Maroc avec des concepts de divertissement novateurs, ce partenariat se déploiera via la mise en place de Moma Group Maroc, joint-venture détenue à 50%/50% par Moma Group et Yamed Group, selon un communiqué.

Moma Group Maroc s’appuiera sur les concepts forts et les marques puissantes de Moma Group – en France et dans le monde – et sur l’expertise de Yamed Group au Maroc avec l’ambition d’ouvrir une dizaine d’établissements de restauration dans les prochaines années, principalement à Marrakech et Casablanca.

+ Diversification stratégique +

Moma Group opère de nombreuses adresses prestigieuses en France et à l’international parmi lesquelles Le Bœuf sur le toit, le Manko, le Noto ou encore le Casa Amor. Moma Group est ainsi implanté, outre Paris et Saint-Tropez, à Saint Barth, Marseille, Lyon et bientôt à Londres, Athènes et Doha, d’après le communiqué.

Benjamin Patou, Président de Moma Group, déclare à l’occasion de ce partenariat : « Le lancement de Moma Group Maroc est une grande étape du développement international de Moma Group. En travaillant main dans la main avec notre partenaire Yamed Group, nous entendons redéfinir les attentes en matière de restauration et d’entertainment au Maroc. »

Pour sa part, Yamed Group, est présent sur toute la chaine de valeur du secteur de l’immobilier à travers ses lignes de métiers qui vont de la gestion d’actifs à l’administration de biens en passant par la promotion immobilière, l’architecture et la maîtrise d’ouvrage déléguée.

Karim Beqqali, Président de Yamed Group affirme : « C’est un nouveau pas que franchit Yamed Group dans sa diversification stratégique et je suis convaincu que, grâce à nos expertises respectives, le partenariat avec Moma Group nous permettra de développer une offre novatrice et de qualité en restauration et d’introduire au Maroc le concept du « foodtertainment ». »

Le démarrage effectif du partenariat est prévu au cours de l’été 2023 après l’obtention des autorisations règlementaires nécessaires.

Article19.ma