Mining – La firme britannique Aterian Mining annonce la découverte d’argent à haute teneur sur son site marocain Jafra

La société minière basée à Londres Aterian a annoncé lundi avoir découvert de l’argent à haute teneur dans ses opérations de reconnaissance géologique menées dans son projet Jafra, à 35 km au nord-est de Marrakech.

Au Maroc, Aterian fait avancer un portefeuille de 15 projets principalement de cuivre et d’argent, couvrant 762 km2 avec la Société détenant une participation de 100 %.

Ces projets ciblent le cuivre et l’argent, ainsi que les métaux de base, qui connaissent une demande croissante à l’échelle mondiale en raison de la tendance à l’électrification et de l’utilisation dans la production d’énergie renouvelable, selon un communiqué d’Aterian.

+ Diversification des métaux des projets au Maroc +

« Ces résultats préliminaires de la reconnaissance initiale à Jafra sont très encourageants. Ils soutiennent davantage le fort et large potentiel de notre portefeuille de projets au Maroc », a déclaré le président d’Aterian Charles Bray.

« Le projet Jafra démontre la diversification des métaux de nos projets marocains et est bien situé, à proximité des liaisons électriques et ferroviaires et à seulement 35 km de Marrakech », a ajouté M. Bray, affirmant que les hautes valeurs en argent soutenues par des teneurs en plomb très élevées sont un excellent point de départ pour une exploration plus approfondie du projet.

Il est à noter que projet Jafra couvre 29 km2 et comprend deux blocs de licence dans l’ouest de la Meseta, au centre-nord du Maroc, à environ 36 km au nord-est de Marrakech, à 35 km à l’est de l’ancienne mine d’argent Roc Blanc et à 32 km de la voie ferrée vers le port de Casablanca.

