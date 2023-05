Vidéo – Un duo marocain de breakdance représentera le continent à Paris 2024

B-Girl Elmamouny et B-Boy Billy ont remporté l’or des Championnats d’Afrique de breaking samedi à Rabat, le duo marocain représentera le continent à Paris 2024 pour les débuts olympiques de leur discipline.

En finale femmes, Fatima Zahra El Mamouny a pris le meilleur sur la Sud-Africaine Midian Leah pour s’emparer du titre, dans le Théâtre Mohamed V. La Marocaine s’est imposée 2-1 en finale.

Côté hommes, la finale était 100% marocaine opposant les B-Boys Billy et Tawfiq. Chacun d’eux a remporté un round mais le troisième a été à l’avantage de Bilal Mallakhaka qui décroche l’or continental, selon africanews.com.

+ Le breakdance fait partie des 4 nouvelles disciplines intégrées aux Jeux Olympiques en 2024 +

Quelques minutes plus tôt, l’Algérienne B-Girl Maessone avait remporté le bronze en battant la Marocaine B-Girl Alma (2-1). Lors du match pour la troisième place masculine, B-Boy Chakib a pris la victoire dans un match 100 % algérien contre son compatriote B-Boy Zoo (2-1).

Champion du Sénégal et vainqueur de l’Afro Break Championship au Ghana l’an passé, le Sénégalais Pape Salif Dieme aka B-boy Pape s’est incliné en quarts de finale face au futur médaillé d’argent, Tawfik.

Congratulations to B-Girl Elmamouny and B-Boy Billy from Team #Morocco for claiming the first two spots to compete in the #Paris2024 #Olympics in the #DanceSport of #Breaking #Historic 💪 @Paris2024 @cnomarocain pic.twitter.com/y2GZQazHjP

— World DanceSport (@DanceSportTotal) May 13, 2023