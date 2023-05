Business – 100 femmes chefs d’entreprise se réunissent à Marrakech pour innover

Événement. Près de 100 femmes chefs d’entreprise se sont réunies cette semaine à Marrakech pour « Women Connect to Innovate » pour se connecter, forger des collaborations commerciales et examiner comment l’autonomisation des femmes peut générer la prospérité au Moyen-Orient et en Afrique, selon israel21c.org.

Les chefs d’entreprise sont venus à Marrakech d’Israël, du Maroc, de Bahreïn, d’Égypte, de Jordanie, du Kenya, du Nigéria, du Soudan, des Émirats arabes unis et des États-Unis, entre autres.

L’événement a été organisé par l’ONG d’innovation israélienne Start-Up Nation Central et Consensus Public Relations du Maroc, et a été soutenu par des organisations telles que Google, Women in Tech et le Gulf-Israel Women’s Forum.

+ “Nous avons hâte de voir les partenariats évoluer » +

L’événement de trois jours a examiné l’impact des défis communs au Moyen-Orient et en Afrique sur l’accès des femmes à l’éducation, à la sécurité financière et aux infrastructures de base.

D’après les organisateurs, les panels et ateliers partagés ont démontré que les femmes d’affaires font face à des défis similaires pour devenir des leaders, peu importe où elles vivent et quel que soit leur secteur d’activité.

« En réunissant des femmes éminentes dans les affaires, l’innovation et la technologie de la région, nous créons une cohorte de femmes qui contribuera à propulser notre région vers l’avant », a déclaré Aviva Steinberger, directrice de la diplomatie de l’innovation de Start-Up Nation Central.

« Au cours des trois derniers jours, les bases de nouvelles collaborations ont été jetées et nous avons hâte de voir les partenariats évoluer », a-t-elle ajouté.

Article19.ma