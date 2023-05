Culture – L’artiste peintre Aziz Mesnaoui expose à la Galerie Bab El Kébir aux Oudayas à Rabat du 17 au 31 Mai

Avec le soutien du Ministère de la jeunesse de la culture et de la communication, l’artiste peintre Aziz Mesnaoui expose à la Galerie Bab El Kébir aux Oudayas à Rabat du 17 au 31 Mai, selon un communiqué.

L’exposition intitulée « Inspiration » présentera une série de peintures récentes de Aziz Mesnaoui sur des thèmes inspirés de la calligraphie arabe et marocaine selon une vision personnelle en utilisant différentes formes de la culture marocaine.

Né en 1953 à Casablanca, Aziz Mesnaoui est un artiste émergent de la scène artistique marocaine, il s’est spécialisé lors de ses débuts au théâtre en tant qu’acteur puis en tant que décorateur en dessinant des toiles qui servaient aux décors des pièces de théâtre dans lesquelles il jouait, cela lui a permis de réaliser des décors qui expriment sa vision de son héritage et de sa culture.

+ « Sa touche personnelle se reflète dans ses tableaux à travers des écritures arabes et marocaines » +

Aziz Mesnaoui est « Un artiste d’un tout autre genre, il pratique son art en toute conscience du sens de la créativité en tant que concept philosophique et esthétique. Il ne s’écarte pas des différents styles et expressions de la culture marocaine, notamment la culture populaire », d’après un extrait du livre « Esthétique du pratique et la problématique de la documentation », Khira JALIL, Critique d’Art.

Et d’ajouter que : « Sa touche personnelle se reflète dans ses tableaux à travers des écritures arabes et marocaines. Ce qui nous pousse à se demander quel genre est-il cette écriture ? Dans quel style peut-on la cadrer ? Et comment a-t-il pu combiner entre la calligraphie et la peinture dans une œuvre plastique pour lui donner une référence culturelle qui exprime sa personnalité en tant que peintre et un homme de théâtre marocain ? ».

Cette exposition est une occasion unique de découvrir son travail et de rencontrer l’artiste en personne, lle sera ouverte au public tous les jours du 17 au 31 mai 2023 de 10H à 18H00 (fermée le dimanche et le lundi).