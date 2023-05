Kidnapping – Les deux cyclistes marocains disparus au Burkina Faso retrouvés « sains et saufs »

Bonne nouvelle. Les deux cyclistes marocains disparus à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger ont été retrouvés, suite à leur enlèvement le mois dernier par un groupe armé, a-t-on appris, ce dimanche, de sources concordantes.

Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, enlevés le 1er avril dernier par un groupe armé au niveau des frontières nigéro-burkinabaises, viennent d’être libérés par leurs ravisseurs.

Leur libération a été possible grâce à « la coordination sécuritaire entre le Maroc et le Nigeria », affirme le site arabophone hespress.com, sans toutefois donner d’autres détails.

+ « Sains et saufs » à Niamey +

Actuellement « sains et saufs », les deux globe-trotters ont été placés « sous contrôle médical dans la capitale du Niger, Niamey, et ce avant leur rapatriement au Maroc », ajoute la même source.

Pour rappel, l’Association des cyclistes touristiques de Souss-Massa avait lancé un appel sur les réseaux sociaux concernant la disparition des deux cyclistes portés disparus.

Pour rappel, Serhani, professeur retraité d’éducation islamique et âgé de 65 ans, et Fatihi (commerçant, 37 ans) avaient quitté le Maroc le 19 janvier dernier. Ils ont traversé le passage d’El Guerguerate au sud du Royaume avec leurs deux vélos vers la Mauritanie, et de là vers d’autres pays africains.

Article19.ma