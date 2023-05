Analyse – Les élections charnières en Turquie, quel pronostic ?

Par Dr Mohamed Chtatou

On approche à grands pas des élections présidentielles en Turquie. Les sondages suggèrent que le candidat de l’opposition, Kemel Kilicdaroglu, a pris les devants avec une courte avance. Pourtant, le président sortant Recep TayyipErdogan est un acteur politique expérimenté et mettra probablement en place une défense solide. Le vote aura lieu le 14 mai 2023, avec un second tour présidentiel prévu deux semaines plus tard si aucun candidat ne peut obtenir au moins 50% des voix.

Donc le 14 mai 2023, les citoyens turcs voteront pour le président et le parlement, et les sondages suggèrent que le titulaire de longue date pourrait en fait perdre cette fois. Le challenger du président Erdogan, le chef du Parti républicain du peuple Kemal Kilicdaroglu, a réuni une coalition idéologiquement diversifiée unie dans sa détermination à renverser le bloc au pouvoir. Guider l’opposition, connue populairement sous le nom de « Table des Six », est un message axé sur la restauration des compétences au milieu d’une inflation vertigineuse et d’une réponse hésitante aux tremblements de terre dévastateurs de février. Mais les challengers d’Erdogan sont toujours confrontés à des vents contraires.

L’industrie de défense et les élections

Le Drone Bayraktar TB2 : Les candidats ont donné leur avis sur un certain nombre de sujets et de questions lors de leurs voyages à travers le pays. Mais le candidat de l’opposition a semblé y mettre un pied lorsqu’il a mis en cause le statut privé de l’armurier Baykar, et sa fabrication du drone BayraktarTB2. Le Bayraktar TB2 s’est avéré être un drone militaire incroyablement populaire, avec une longue liste de clients à travers le monde qui ont été attirés par l’efficacité et le prix réduit du drone. En Ukraine, le drone a été très efficace et a été cité comme l’un des facteurs clés pour arrêter l’invasion russe dans son élan au début de l’invasion en 2022.

On se demande pourquoi les Bayraktar TB2 sont devenus un enjeu électoral ? Pourquoi sont-ils si populaires auprès des nations étrangères et comment la Turquie a-t-elle utilisé la vente de drones TB2 comme outil diplomatique ? Qui est l’entreprise derrière TB2 et quel rôle joue-t-elle dans la politique turque ? Et si la Turquie voit un changement à la tête du gouvernement, comment le nouveau président abordera-t-il la question des drones turcs et la diplomatie étrangère qui l’accompagne ?

Le candidat de l’opposition Kemel Kilicdaroglu a fait sensation lors d’un événement de campagne, lorsqu’il a remis en question la nature privée des fabricants de drones turcs et a demandé s’il devrait y avoir plus de contrôle de l’État. Avec un contrecoup de brassage, il a rapidement changé de direction, promettant un soutien total à l’industrie. L’incident a soulevé quelques questions. Qu’est-ce que les drones turcs ont de si spécial ? Comment les fabricants privés et l’État travaillent-ils ensemble ? Et quel impact les prochaines élections auront-elles sur l’industrie nationale des drones, en particulier, et la défense, en général ?

Les avions de chasse Hürjet et Kaan : La Turquie est devenue l’un des cinq pays qui construisent des avions de guerre de cinquième génération. C’est ce qu’a déclaré le président RecepTayyip Erdoğan récemment à Kahramankazan, Ankara – où le pays a dévoilé ses avions indigènes appelés Hürjet et Kaan.

Hürjet, le premier avion à réaction supersonique habité de Türkiye, a effectué son vol inaugural, alors que Kaanatteignait la piste. Les deux produits témoignent des progrès révolutionnaires de l’industrie de la défense du pays. Beaucoup d’autres suivront. En collaboration avec le TCG Anadolu, Gökbey, ANKA et Kızılelma, la récente cérémonie a souligné les efforts du gouvernement du Parti de la justice et du développement (AKp) pour faire passer l’industrie de la défense turque au niveau supérieur.

Ces derniers jours, on a évoqué, aussi, la voiture électrique Togg, le satellite d’observation Imece, le gaz naturel de la mer Noire et la livraison de barres de combustible à la centrale nucléaire d’Akkuyu. Franchement, chacun de ces projets nécessite des décennies de travail acharné. Essentiellement, le gouvernement turc a adapté tous ces progrès en quelques semaines comme un cadeau au deuxième siècle de la république.

Encore une fois, on peut imaginer l’ampleur de cette révolution en cours en considérant qu’Erdoğan a passé le week-end au Teknofest, un festival de technologie et d’aérospatiale qui attire des millions de personnes. Toutes ces étapes visent à atteindre et à dépasser le niveau de civilisation contemporaine et s’inscrivent dans une stratégie holistique.

Ces investissements intégrés dans la défense, la technologie et l’énergie visent à consolider l’indépendance et le rôle actif de la Turquie sur la scène internationale. Ce n’était pas facile d’arriver ici. Aucune des réalisations actuelles n’aurait été possible si la lutte du parti AKP contre la tutelle nationale et étrangère avait échoué ou si Erdoğan n’avait pas eu la volonté politique nécessaire.

La capacité de la Turquie à combiner ses puissances dures et douces a conduit à l’utilisation active de ses produits de défense en Syrie, en Irak, en Libye et au Karabakh – ce qui a marqué le début d’un nouveau chapitre. Il est intéressant de noter que le parti AK existe depuis 21 ans mais reste à des kilomètres d’avance sur tous les autres partis politiques, y compris le Parti républicain du peuple (CHP), grâce à ses progrès massifs vers la modernisation et l’accès à la technologie.

Il va sans dire que l’immense succès de l’industrie de la défense reste l’un des principaux facteurs contribuant à la réputation du président Erdoğan avant les élections de ce mois-ci. Pour mémoire, l’opposition ne sait pas trop comment aborder ce problème particulier, car la construction d’avions de guerre, de drones armés et de navires n’est pas seulement une question de fierté nationale. Ces produits témoignent également du progrès technologique et du capital humain du pays.

De plus, comme le souligne Erdoğan, de tels projets aident le peuple turc dans la capacité de son pays à assurer sa sécurité, à combattre le terrorisme et à veiller à ses intérêts à l’étranger. En d’autres termes, l’industrie de la défense représente une combinaison de la ‘’politique du travail’’ d’Erdoğan et des espoirs du peuple turc pour l’avenir. Ses réalisations rétablissent la confiance de la population, soulignent l’importance de l’indépendance et placent les intérêts nationaux au premier plan.

Il est important de rappeler que les réalisations et les initiatives du gouvernement du parti AKP dans les domaines de la défense, de l’énergie et de la diplomatie ont effectivement transformé l’identité nationale de la Turquie.

C’est pourquoi Kemal Kılıçdaroğlu, candidat à la présidence du bloc d’opposition et président du Parti républicain du peuple (CHP), et Ali Babacan, qui préside le Parti de la démocratie et du progrès (DEVA), ont été critiqués pour leurs déclarations en partie critiques sur l’industrie de la défense. Ils ont commis une grave erreur en menaçant de « toucher » le secteur privé pour tenter de cibler les forces du gouvernement.

Les drones armés ont à eux seuls augmenté la capacité du pays dans de nombreux domaines, notamment la lutte contre leterrorisme, les exportations de défense et le soutien aux alliés. Presque personne n’a oublié que la Turquie dépendait des États-Unis et d’Israël pour les drones.

L’essentiel est que le pays a besoin du type de synergie nécessaire pour construire beaucoup plus de Kaan et de Kızılelmas – afin qu’il puisse promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans son voisinage et contribuer activement à l’émergence d’une nouvelle architecture mondiale.

Dernière ligne droite

La Turquie a atteint la dernière ligne droite des élections alors que les électeurs à l’étranger ont commencé à voter déjà.

La course entre le président Recep Tayyip Erdoğan et son principal adversaire, le président du Parti républicain du peuple (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, se poursuit au milieu des affirmations des deux côtés selon lesquelles ils gagneront au premier tour et d’une escalade rhétorique.

Depuis qu’ils occupent le haut du pavé moral dans les campagnes électorales, les deux candidats doivent persuader les électeurs qu’ils sont en train de gagner. Ce message semble être un mélange d’espoir, de confiance et de critique adressé à l’adversaire.

Le principal avantage du titulaire est qu’il a récolté les fruits de sa « politique des travaux » au cours des deux dernières semaines. Jeudi 4 mai 2023, une cérémonie officielle a été organisée pour marquer la livraison des premières barres de combustible à la centrale nucléaire d’Akkuyu (NPP). Le président russe Vladimir Poutine a également fait une apparition en ligne. D’autres projets qui viennent immédiatement à l’esprit incluent la voiture électrique indigène Togg, le porte-drones TCG Anadolu, l’avion Hürkuş, la livraison de gaz naturel de la mer Noire au continent et le lancement d’un nouveau satellite appelé Imece. La réalisation de tels projets de défense, d’énergie et de technologie séduit évidemment le côté patriotique de l’électorat.

En revanche, Kılıçdaroğlu, qui a mal géré l’administration de la sécurité sociale et dirige un parti politique dont les maires ont de mauvais antécédents et des promesses non tenues, ne peut pas dire grand-chose en matière de travaux et de services publics. De plus, il semble avoir du mal à expliquer aux électeurs pourquoi des organisations comme le PKK et le groupe güleniste (FETÖ) ont soutenu sa candidature à la présidence.

Au cours des prochains jours, les deux candidats insisteront pour que la course à la présidentielle se règle dès le premier tour.

Les cercles pro-CHP exerceront une pression supplémentaire sur Muharrem Ince, le chef du Parti de la patrie (MP) qui a contesté l’élection présidentielle de 2018 sur le ticket CHP, l’accusant de « diviser l’opposition ».

Il est évidemment logique d’essayer de déclarer la victoire au premier tour. La Turquie n’a jamais organisé d’élections au second tour et les sondeurs ne peuvent pas prévoir de manière fiable comment les électeurs pourraient se comporter dans ce cas. En d’autres termes, les Turcs n’ont aucune expérience des élections au second tour et il existe deux sources d’incertitude qui rendraient impossible de deviner comment l’électorat pensera dans le second tour potentiel :

– Premièrement , on ne sait pas comment Erdoğan et Kılıçdaroğlu joueront le 14 mai et qui prendra les devants. Deuxièmement, on ne sait pas combien de sièges parlementaires chaque parti contrôlera à la suite des élections législatives, dont les résultats seront connus le 14 mai. En d’autres termes, il reste à savoir si l’Alliance populaire ou l’Alliance nationale aura le pouvoir majorité – ou si le Parti de la gauche verte (lire : le Parti démocratique populaire (HDP) pro-PKK) deviendrait faiseur de rois.

– Deuxièmement , on ne sait pas qui de Muharrem Ince et le représentant du bloc nationaliste Sinan Oğandemanderaient à leurs partisans de soutenir au second tour. Enfin, on ne sait pas quel type de campagne de second tour chaque candidat mènerait.

Ces facteurs influenceraient certainement le comportement de l’électorat lors du second tour de l’élection présidentielle.

Escalade rhétorique

Comme les deux parties font toutes les promesses nécessaires et utilisent tous les arguments possibles pour gagner la course, elles font inévitablement des allégations sur l’impact potentiel de la victoire potentielle de l’autre partie. De même, l’escalade rhétorique vient avec le territoire.

Cependant, quel que soit le candidat qui l’emporte, l’establishment politique a la responsabilité d’accepter avec grâce la décision du peuple turc et de faire le nécessaire.

Ils ont l’obligation de s’opposer à quiconque imagine un avenir antidémocratique et chaotique pour la Turquie après les élections de 2023 – pour le bien du pays. Les candidats ont tendance à s’attaquer sur des questions clés telles que la démocratie et les mesures antiterroristes. Cependant, proférer des menaces contre la société civile représente un pas extrême.

Après avoir sous-traité un langage fort à ses partenaires politiques (à commencer par la présidente du Bon Parti (IP), Meral Akşener) après avoir obtenu l’approbation de l’Alliance nationale, Kılıçdaroğlu a publié une nouvelle vidéo cette semaine pour décrire les organisations non gouvernementales étroitement liées au Parti de la justice et du développement (AK Parti) comme un ‘’gang’’. Il a insinué que, s’il était élu, il chercherait à se venger de ces organisations et a soutenu que « la guerre est une fête pour les hommes courageux« .

On se demande si ces gens, qui contestent l’accent mis sur l’acceptation et le respect des résultats électoraux légitimes, oseront prononcer un seul mot sur le discours à peine voilé du principal chef de l’opposition sur la ‘’guerre’’ et les ‘’gangs’’.

Scénarios post-électoraux de 2023

Des millions d’électeurs turcs se préparent pour les élections jumelles (parlementaires et présidentielles) qui doivent avoir lieu incessamment. Après près de 20 ans au pouvoir, le régime de Recep Tayyip Erdoğan peut sembler inattaquable à de nombreux observateurs de la politique turque. Cependant, en raison du ralentissement économique et des divisions au sein de son parti au pouvoir, ce sera la première élection dans laquelle Erdoğan n’est pas le grand favori. Six partis d’opposition d’origines idéologiques différentes se sont réunis pour choisir un candidat présidentiel commun pour s’opposer à Erdoğan et offrir une plate-forme commune.

Bien que l’alliance de l’opposition ait des chances raisonnables de vaincre le bloc au pouvoir d’Erdoğan, sa victoire ne garantirait pas un processus de transition en douceur vers la démocratie parlementaire. Si l’opposition peut vaincre Erdoğan, le nouveau gouvernement devra entreprendre les tâches ardues d’établir une bureaucratie méritocratique, de restructurer le cours diplomatique et la politique économique de la Turquie. En raison de la composition diversifiée de l’alliance de l’opposition, atteindre ces objectifs peut être aussi difficile que de gagner les élections.

En raison de la crise économique croissante en Turquie, qui a entraîné des taux d’inflation et de chômage élevés, le Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdoğan a connu une forte baisse des sondages d’opinion au cours de l’année écoulée. Même avec le soutien du parti ultra-nationaliste du mouvement nationaliste (MHP), qui fait partie de l’Alliance populaire avec l’AKP, Erdoğan semble avoir du mal à atteindre les 50 % des voix nécessaires pour remporter les élections présidentielles.

En revanche, les prétendants potentiels du camp de l’opposition ont commencé à surpasser Erdoğan dans un match en tête-à-tête, selon la plupart des sondages d’opinion. Plus important encore, le camp de l’opposition, dirigé par le Parti républicain du peuple (CHP) de centre-gauche, est plus uni qu’à aucun moment sous le règne d’Erdoğan. Les deux partis dissidents de l’AKP – le Parti du futur (GP) de l’ancien Premier ministre Ahmet Davutoğlu et le Parti de la démocratie et du progrès (DEVA) de l’ancien ministre des Affaires étrangères Ali Babacan – agissent de concert avec l’Alliance nationale, qui est composé du parti nationaliste turc Bon (İyiP), du parti islamiste de la félicité (SP) et du parti démocrate de centre-droit (DP).

De toute évidence, Erdoğan ne tomberait pas sans se battre. Les partis d’opposition devraient être prêts pour une compétition très polarisante.

La politique étrangère de la Turquie : continuité et changement au milieu d’élections cruciales

Alors que la Turquie approche de ses élections présidentielles et législatives cruciales du 14 mai, les enjeux sont importants. Le concours, opposant le candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu au président Recep Tayyip Erdogan, aura un impact profond sur l’avenir de la nation, y compris sur sa politique étrangère.

Alors que les sondages favorisent Kilicdaroglu, l’ampleur du changement dans la politique étrangère turque sous une éventuelle nouvelle direction à Ankara reste incertaine. Pour sonder le chemin potentiel de la Turquie, il faut analyser ce qui restera le même et ce qui pourrait changer dans une Turquie post-Erdogan, en cas de victoire de l’opposition.

Comprendre les priorités de la Turquie est crucial. Pour Ankara, Washington et Moscou sont les capitales les plus importantes, avec Londres une troisième lointaine. Les nations européennes sont moins importantes. Il est peu probable que cette hiérarchie vacille, peu importe qui gouverne la Turquie.

1- Impératif géopolitique : Le paysage géopolitique au Moyen-Orient a changé. Au début des années 2000, l’intervention américaine en Irak a monopolisé l’attention de la Turquie, attisant les craintes que les États-Unis ne bouleversent l’ordre des États-nations au Moyen-Orient, la Turquie étant peut-être la prochaine cible. Ainsi, le 1er mars 2003, le parlement turc a voté pour refuser d’autoriser les États-Unis à utiliser le sol turc pour attaquer l’Irak. Plus tard, cette peur a été remplacée par le constat que les États-Unis se retirent progressivement de la région, laissant un vide politique rempli par des acteurs rivaux comme la Russie et l’Iran. Cela a incité la Turquie à réévaluer sa dépendance à l’égard de l’Occident pour le soutien de sa politique étrangère.

La tendance au retrait américain a commencé à l’époque de l’ancien président Barack Obama et s’est poursuivie sous les administrations suivantes. Alors que la Russie, l’Iran et la Chine sont sur le point de combler le vide, Ankara pense s’adapter au nouvel ordre mondial. Alors que la Turquie tentait auparavant de se dresser contre la Russie (et dans une moindre mesure contre l’Iran), une confrontation directe avec Moscou a eu lieu en 2015, lorsque la Turquie a abattu un avion de chasse russe, cet incident a démontré qu’une telle approche serait périlleuse.

2- Impératif stratégique : la Turquie perçoit un changement stratégique vers un monde multipolaire et aspire à l’autonomie du bloc occidental, en poursuivant une politique étrangère indépendante. L’establishment turc considère le fait de jouer les grandes puissances les unes contre les autres comme un moyen d’atteindre cet objectif. Dans cette poursuite, Rejoindre la Turquie est une cohorte croissante de nations de puissance moyenne qui ne veulent pas s’engager totalement dans l’une ou l’autre des parties dans la grande lutte pour le pouvoir.

L’establishment de la politique étrangère d’Ankara divise le monde en trois : des amis exigeants et des ennemis dangereux, et des pays où la Turquie peut dominer. Les États-Unis et surtout l’UE entrent dans la catégorie des ‘’amis difficiles’’. Bien que le maintien de relations amicales avec ces pays présente des avantages significatifs, il s’accompagne de nombreuses conditions, notamment la nécessité d’adhérer à une politique étrangère et à une position militaire coordonnée, et l’exigence d’un système socio-politique relativement ouvert et pluraliste. Il est peu probable que les pays de cette catégorie constituent une menace stratégique pour la Turquie ou déstabilisent intentionnellement la nation.

En ce qui concerne les ennemis dangereux, Ankara sait que des pays comme la Russie, la Chine, l’Iran et, dans une certaine mesure, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres, pourraient déstabiliser la Turquie en exploitant ses tensions ethniques, religieuses et autres tensions politiques. Par conséquent, la Turquie se trouve désavantagée dans de telles relations et doit maintenir des liens étroits avec ces adversaires en raison de ses nombreuses vulnérabilités politiques. La troisième catégorie comprend les pays avec des populations musulmanes importantes, où la Turquie peut exercer une influence ou même une domination, comme la Libye, la Somalie, l’Azerbaïdjan, le Liban, le Soudan et d’autres.

3- Impératif de continuité du régime : La continuité du régime est le troisième facteur critique. Les relations entre la Turquie et la Russie ont mûri ces dernières années, en particulier après le coup d’État manqué de 2016. Après le coup d’État, Erdogan a reçu plus de soutien public de Moscou que de l’Occident, à l’exception du Royaume-Uni. Les élites dirigeantes voient l’importance de la Turquie dans le paysage géopolitique mondial comme un atout à exploiter à la fois contre l’Occident et la Russie, alors qu’elles se fraient un chemin pour leur propre survie.

S’il était élu, un gouvernement d’opposition continuerait probablement à mener une politique étrangère indépendante, jouant les grandes puissances les unes contre les autres à l’avantage de la Turquie. Il serait également plus susceptible de coopérer avec l’Occident sur des questions d’intérêt commun, telles que le renforcement de l’alliance de l’OTAN.

Cependant, un changement de gouvernement mettrait fin à l’impératif de survie du régime. Le gouvernement actuel voit sa survie dans l’entretien de bonnes relations avec la Russie. Un gouvernement d’opposition ne serait pas aussi contraint et se sentirait soutenu par le monde occidental.

Erdogan survivrait-il à ce choc ?

Après deux décennies au pouvoir en tant que Premier ministre et en tant que président, Recep Tayyip Erdogan espère remporter un dernier mandat lors de l’élection présidentielle du 14 mai. Mais au milieu de la colère croissante suscitée par sa gestion de l’économie ces dernières années, le politicien turc chevronné pourrait être engagé dans une lutte acharnée contre son principal rival, Kemal Kilicdaroglu.

Orateur talentueux et politicien rusé crédité d’avoir élevé des millions de Turcs dans la classe moyenne, Recep TayyipErdogan a transformé le pays comme seul Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque, l’a accompli avant lui. Le président turc de 69 ans brigue désormais un troisième mandat. Mais la prochaine élection présidentielle en mai n’est pas une partie de plaisir pour ce politicien chevronné, les sondages suggérant qu’il pourrait être battu par le candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu.

Une crise économique profonde couplée à une inflation qui monte en flèche, à de profondes tensions politiques et à une colère croissante face à sa gestion des tremblements de terre du 6 février, qui ont tué plus de 50 000 personnes, pourrait coûter à Erdogan sa place au palais présidentiel Ak Saray.

L’âge d’or de l’AKP (Parti de la justice et du développement)

En 2002, le Parti de la justice et du développement de RecepTayyip Erdogan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), obtient la majorité parlementaire à la Grande Assemblée nationale de Turquie. La montée apparemment imparable de l’islam politique au cours des années 1990 turbulentes avait finalement abouti à une perte très redoutée pour un établissement politique kémaliste attaché à la vision laïque de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la république turque moderne.

La Turquie sous Erdogan est plutôt un livre sur les transformations que la Turquie a subies depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP. Le populisme d’Erdogan va au-delà de l’image de marque, du clientélisme et de la polarisation à travers les guerres culturelles. Il engage également les gens par le biais d’institutions civiles gérées par le gouvernement ou cooptées et des organisations de base du parti. Ces stratégies ont joué un rôle déterminant dans l’avancement des politiques sociales d’Erdogan, ainsi que dans son succès électoral.

L’AKP a bénéficié d’un vote punitif contre les dirigeants et les partis politiques qui avaient dirigé la Turquie dans les années 1990. Les stratégies et structures permettant la mobilisation de l’AKP sont directement héritées du Parti de la prospérité de Necmettin Erbakan, Refah Partisi. Erdogan avait été membre du parti islamiste d’Erbakan avant son interdiction en 1998 pour avoir violé la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État.

Les ‘’années dorées’’ de l’AKP ont commencé du milieu à la fin des années 2000, d’abord d’un point de vue intérieur, puis d’un point de vue des affaires étrangères. Ceci comme une période de réforme intense à travers plusieurs paquets d’harmonisation de l’Union européenne. Ces réformes ont été transformationnelles, bien que la candidature de la Turquie à l’adhésion à l’UE ait rapidement abouti à une impasse.

Au cours de cette première période, Erdogan n’était pas en mesure d’ignorer les exigences de ses alliés et de l’opposition. Son succès s’est construit sur son habileté à choisir ses batailles et à utiliser le consensus pro-européen à son avantage.

Le refus d’Erdogan de reconnaître officiellement la République de Chypre, une première étape vers la normalisation des relations, était également liée à son besoin d’apaiser ses adversaires nationaux à la table des négociations sur d’autres questions urgentes.

Cette évaluation n’exonère pas l’AKP de sa responsabilité, mais reconnaît que ces objectifs auraient été irréalisables, même si l’AKP s’était pleinement engagé à les résoudre. Peut-être que le zèle réformiste de l’AKP aurait été plus soutenu s’il y avait eu un espoir réaliste d’adhérer à l’UE alors que les grands pays européens étaient hostiles à l’idée.

Les ‘’années dorées’’ sont une période de relative ouverture. Les libéraux et les Kurdes ont salué les droits culturels des minorités et les réformes législatives qui ont limité le pouvoir politique des militaires. La déstabilisation de l’establishment politique a libéré des voix qui avaient été réprimées. Par exemple, quelques conférences sur le génocide arménien de 1915-16, un événement officiellement nié par le gouvernement turc, ont été organisées par certaines universités publiques et privées au milieu des années 2000 – un exploit inimaginable avant ou depuis.

L’économie se portait bien aussi, à en juger par l’augmentation du PIB. Il y avait des raisons d’être optimiste quant à l’avenir. Mais les choses étaient sur le point de changer.

Qui est Recep Tayyip Erdogan ?

Issu d’une famille originaire de Rize en Turquie, Recep TayyipErdoğan est né à Istanbul le 26 février 1954. Il est diplômé de l’école élémentaire Kasımpaşa Piyale en 1965 et du lycée professionnel religieux d’Istanbul en 1973 (İmam HatipLisesi). Erdoğan a obtenu son diplôme d’études secondaires au lycée Eyüp. Erdoğan est diplômé en 1981 de la Faculté des sciences économiques et commerciales de l’Université de Marmara.

Préférant mélanger sa vie sociale avec la politique dès ses débuts, Erdoğan a adopté le travail d’équipe discipliné et l’esprit d’équipe que le football lui a appris, qu’il a adoptés dans sa jeunesse. Il s’est engagé dans le sport en tant qu’amateur de 1969 à 1982. C’est également à cette époque que, le jeune idéaliste, Recep Tayyip Erdoğan a commencé à se préoccuper des questions nationales et des problèmes de société, l’incitant à participer à la politique.

Membre actif de diverses branches de l’Union nationale des étudiants turcs dans son lycée et son université, Recep TayyipErdoğan a été élu en 1976 président de la branche jeunesse de Beyoğlu du Parti du salut national (MSP), plus tard élu président du Branches de la jeunesse d’Istanbul du parti la même année. Erdoğan a continué à occuper ces postes jusqu’en 1980. Après l’intervention militaire du 12 septembre 1980 qui a fermé tous les partis politiques, Erdoğan a travaillé dans le secteur privé en tant que consultant et cadre supérieur.

Suite à la création du Parti du bien-être en 1983, Recep TayyipErdoğan est revenu à la politique et en 1984, est devenu le président du district de Beyoğlu du parti. En 1985, il a été nommé président provincial du parti pour Istanbul ainsi que membre de son conseil central de prise de décision et exécutif. Alors qu’il agissait en tant que président provincial d’Istanbul, Erdoğan a initié une réorganisation qui a servi de modèle à d’autres partis politiques. Au cours de cette période, Erdoğans’est efforcé d’accroître la participation des femmes et des jeunes à la politique et a pris des mesures importantes pour créer un mouvement populaire en encourageant de plus larges pans de la société à s’intéresser à la politique. Cette réorganisation a valu au Welfare Party un énorme succès dans le district de Beyoğlu lors des élections locales de 1989 et est devenu un modèle pour les efforts politiques dans tout le pays.

Recep Tayyip Erdoğan a été élu maire d’Istanbul lors des élections locales du 27 mars 1994. Grâce à ses compétences politiques, à l’importance qu’il accordait au travail d’équipe et à sa gestion réussie des ressources humaines et des questions financières, Erdoğan a su poser des diagnostics corrects et créer des solutions aux nombreux problèmes chroniques d’Istanbul, l’une des zones métropolitaines les plus importantes du monde. Le problème de la pénurie d’eau a été résolu avec la pose de centaines de kilomètres de nouveaux pipelines. Le problème des déchets a été résolu grâce à la mise en place d’installations de recyclage ultramodernes. Pendant qu’Erdoğan était au pouvoir, la pollution de l’air a été éliminée grâce à un plan élaboré pour passer au gaz naturel. Les embouteillages de la ville et des transports ont été résolus avec plus de cinquante ponts, viaducs et autoroutes. De nombreux projets ont été développés qui éclaireraient les problèmes des années suivantes.

Tout en prenant des précautions pour prévenir la corruption, Erdoğan a pris des mesures pour s’assurer que les fonds municipaux étaient utilisés avec prudence. Erdoğan a remboursé une grande partie de la dette de deux milliards de dollars de la municipalité métropolitaine d’Istanbul lorsqu’il a pris ses fonctions et a entre-temps investi quatre milliards de dollars dans la ville. Ouvrant une ère entièrement nouvelle dans les affaires municipales en Turquie, Erdoğan est devenu un modèle pour les autres municipalités, tout en gagnant un niveau élevé de confiance du public.

Recep Tayyip Erdoğan a été condamné à une peine de prison en raison d’un poème qu’il a récité lors d’un discours public dans la province de Siirt le 12 décembre 1997. Le poème a été cité d’un livre publié par une entreprise d’État et qui avait été recommandé aux enseignants par le ministère de l’Éducation. Il a été démis de ses fonctions de maire d’Istanbul pour cette raison.

Après quatre mois de prison, Recep Tayyip Erdoğan a répondu aux demandes insistantes du public dans un environnement d’amélioration des conditions démocratiques et a créé le Parti de la justice et du développement (Parti AK) avec un groupe d’amis le 14 août 2001. Il a ensuite été élu président fondateur du parti AK par le conseil de fondation. Dès sa première année, la confiance du peuple dans le parti AK a fait de lui le plus grand mouvement politique soutenu par le public en Turquie. En 2002, les élections générales ont permis au parti AK de remporter les deux tiers des sièges au parlement, formant un gouvernement à parti unique.

En raison de la décision de justice prise à son encontre, Erdoğan n’a pas été autorisé à se porter candidat à la députation lors des élections du 3 novembre 2002. Il a participé aux élections de renouvellement pour la province de Siirt le 9 mars 2003, après la levée des obstacles juridiques à sa candidature au Parlement. Avec 85 % des voix, Erdoğandevient député de la province de Siirt pour la 22e législature.

Nommé Premier ministre le 15 mars 2003, Recep TayyipErdoğan a continué à défendre son idéal d’une Turquie brillante et en plein développement. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes d’une importance capitale en peu de temps. De nombreux progrès ont été réalisés en matière de démocratisation, de transparence et de prévention de la corruption. Parallèlement, l’inflation, qui avait affecté pendant des décennies l’économie du pays et l’état psychologique de la population, a finalement été maîtrisée et la livre turque a retrouvé son prestige d’antan grâce à l’élimination de six zéros.

Les taux d’intérêt des emprunts publics ont été abaissés et le revenu par habitant a augmenté de manière significative. Une multitude de nouveaux barrages, de projets immobiliers, d’écoles, d’hôpitaux et de centrales électriques ont été inaugurés à un rythme jamais vu dans l’histoire du pays. Tous ces développements positifs ont été qualifiés de « révolution silencieuse » par certains observateurs étrangers et dirigeants occidentaux.

Outre les initiatives majeures qui ont été caractérisées comme des tournants dans le parcours du pays vers l’adhésion à l’Union européenne, la politique étrangère sensée de RecepTayyip Erdoğan et ses visites diplomatiques intensives ont ouvert la voie à une solution durable de la question chypriote et au développement de relations productives avec plusieurs pays dans le monde. Avec la stabilité qui a été atteinte, la dynamique interne de la Turquie a été relancée, ce qui en fait un point d’intérêt central. Le volume du commerce extérieur et le pouvoir politique de la Turquie ont augmenté non seulement dans sa propre région géographique, mais aussi à l’échelle internationale.

En tant que président du Parti de la justice et du développement, qui a remporté les élections générales avec une majorité écrasante le 22 juillet 2007, Recep TayyipErdoğan a formé le 60e gouvernement de la République de Turquie.

Qui est Kemal Kılıçdaroğlu ?

Kemal Kılıçdaroğlu, ancien fonctionnaire et ex-comptable, est le principal rival de Recep Tayyip Erdoğan. Le chef de l’opposition, qui dirige le Parti républicain du peuple (CHP), a promis à des milliers de citoyens turcs réunis dans un parc d’Istanbul que lorsqu’ils iraient aux urnes dimanche, ils pourraient voter contre Erdoğan et démanteler son système.

« Je vis comme vous, j’ai une vie humble comme la vôtre« , a déclaré Kılıçdaroğlu devant un champ bondé de personnes agitant des drapeaux turcs et d’autres portant l’image du fondateur de la Turquie moderne et du CHP, Mustafa Kemal Atatürk. Kılıçdaroğlu, qui se présente aux électeurs comme l’opposé d’Erdoğan, a levé les mains en forme de cœur, son geste signature. Il se targue de mener une campagne qui évite le genre de barbes pour lesquelles Erdoğan est devenu célèbre, affirmant qu’il refuserait de vivre dans le palais présidentiel et emménagerait dans des locaux plus modestes ayant appartenu à Atatürk s’il gagnait.

Membre de la minorité religieuse alévie de Turquie, la candidature de Kılıçdaroğlu est considérée comme révolutionnaire. Son ascension au rang de candidat à la présidentielle a pris des décennies, galvanisée par une marche de 280 milles (450 km) d’Ankara à Istanbul en 2017 pour protester contre les arrestations à la suite d’une tentative de coup d’État en 2016. Aujourd’hui à la tête d’une coalition de six partis d’opposition, il s’est également efforcé d’obtenir le soutien de la communauté kurde marginalisée de Turquie, ce qui lui a valu d’être accueilli en héros dans les villes à majorité kurde.

Le chef de l’opposition détient une avance étroite dans les sondages, ce qui suggère que le vote pourrait passer à un second tour plus tard dans le mois. Bien qu’il ait perdu plusieurs élections à la tête du CHP, il est devenu le visage de la plus grande chance de l’opposition de renverser Erdoğandepuis une génération, dont la popularité a chuté au milieu d’une inflation galopante et d’une crise du coût de la vie qui s’aggrave.

Kılıçdaroğlu a promis un retour à des politiques économiques orthodoxes et le fer de lance d’un retour à la démocratie parlementaire. Il s’est également engagé à restaurer l’indépendance judiciaire, à s’éloigner de l’utilisation du pouvoir judiciaire pour réprimer la dissidence.

Pourtant, son ascension s’est accompagnée cette année d’une prise de bec brève et très publique avec ses partenaires de la coalition, qui l’ont accusé de s’imposer sur la candidature à la place d’alternatives qui pourraient plus facilement vaincre Erdoğan. Le politicien à lunettes, arborant désormais des lunettes sans monture et un costume pointu, a balayé ces préoccupations et a essayé de se concentrer sur la politique.

Outre les promesses d’une nouvelle ère sociale-démocrate, les politiques dont Kılıçdaroğlu s’est le plus exprimé incluent l’engagement d’expulser des millions de réfugiés syriens et afghans vivant en Turquie, une proposition qui a suscité les acclamations de la foule à Istanbul. Lorsqu’on lui a demandé comment il comptait concilier cette promesse avec le désir de voir la Turquie rejoindre l’Union européenne, Kılıçdaroğlu a affirmé qu’il pouvait s’appuyer sur l’UE ou même sur les Nations Unies.

‘’Nous ne considérons pas cela comme du racisme. Lorsque nous arriverons au pouvoir, nous nous assoirons et discuterons avec l’administration légitime en Syrie et trouverons une solution à ce problème’’, a-t-il déclaré. Quant à savoir comment cela pourrait fonctionner étant donné que Damas a déclaré qu’il ne se soumettrait pas aux pourparlers sans le retrait des troupes turques du nord de la Syrie, il a ajouté : « Nous expliquerons également les raisons de la sécurisation de nos propres frontières« .

L’un des plus grands défis de Kılıçdaroğlu en tant que président serait d’hériter de l’équilibre prudent d’Erdoğan qui a signifié que la Turquie a maintenu des liens avec Moscou et Kiev, et une camaraderie avec le président russe que peu d’autres dirigeants peuvent revendiquer.

Interrogé sur le type de relation qu’il avait l’intention de forger avec Vladimir Poutine, il a déclaré : ‘’Nous créerons une politique dans le cadre de tout ce que les intérêts de la Turquie exigent. Nous sommes un parti politique qui estime que la politique étrangère actuellement menée n’est pas en faveur de la Turquie’’, a-t-il déclaré.

Sur l’Ukraine, voisine de la Turquie de l’autre côté de la mer Noire, Kılıçdaroğlu était plus optimiste. « Nous savons que l’Ukraine a été injustement envahie« , a-t-il déclaré. ‘’Par conséquent, nous les soutenons à cet égard. Nous fournirions toutes sortes de soutien politique nécessaire.’’

Conclusion : Ce qui a été réalisé en deux décennies de règne de l’AKP ?

Les élections présidentielles et parlementaires turques s’annoncent comme un moment critique dans un pays qui est devenu un élément central des développements géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient. La Turquie est devenue un test pour la résilience de la démocratie face à l’autoritarisme élu. Cela pourrait même devenir un rare point lumineux pour les investisseurs occidentaux à la recherche d’une histoire positive alors que les États-Unis et l’Europe se rapprochent de la récession.

Au cours des années de règne de l’AKP, la Turquie a fait un pas impressionnant grâce à son approche innovante des affaires intérieures et extérieures. Il est devenu une force de transformation qui a insufflé de l’espoir dans une grande partie du monde, en particulier dans les pays qui ont toujours été les destinataires des puissances mondiales.

Faisant preuve d’une finesse diplomatique irréprochable, le gouvernement turc a joué un rôle majeur dans la médiation de mesures de confiance et d’accords de paix dans des zones de conflit vicieuses telles que l’Ukraine et la Libye.

Actuellement, la Turquie est la 19e économie mondiale avec un PIB d’environ 906 milliards de dollars. Elle est membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20, et un donateur de plus en plus important de l’aide publique au développement.

Entre 2006 et 2017, sous la direction de Recep TayyipErdogan, le pays a mis en œuvre des réformes ambitieuses et atteint des taux de croissance élevés, ce qui l’a aidé à atteindre le statut de revenu intermédiaire supérieur et à réduire la pauvreté de près de moitié à 9,8 %.

La Turquie possède le cinquième plus grand réseau diplomatique au monde, comprenant 260 missions diplomatiques et consulaires.

Le passage à un système présidentiel en 2017 en Turquie a provoqué une réorganisation du paysage politique du pays, entraînant la formation de deux alliances politiques importantes. L’un d’eux, appelé l’Alliance du peuple, est dirigé par le parti AK et se compose du Parti du mouvement nationaliste (MHP), du Parti de la grande union (BBP) et du Nouveau parti du bien-être (Yeniden Refah).

Alors qu’Erdogan tenait les rênes du pays en 2003 en tant que Premier ministre, il a rapidement commencé à réorganiser l’économie, le marché du travail, l’industrie manufacturière, en mettant l’accent sur la défense et d’autres domaines clés qui se sont finalement avérés utiles pour stimuler la croissance nationale de la Turquie.

Depuis lors, la Turquie a mis en place une politique de fabrication robuste et réduit sa dépendance aux importations, s’orientant vers une production locale, en particulier dans le domaine de la défense et de la mécanique automobile.

En deux décennies, le secteur de la défense de la Turquie a réduit sa dépendance extérieure de 80 % à 20 %. Avec plus de parties prenantes se joignant à l’effort, l’industrie s’est diversifiée, comptant plus de 1 500 entreprises de défense locales – contre seulement 62 en 2002 – et entreprenant 750 projets.

