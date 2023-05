Business Top 250 – Les entreprises marocaines toujours en tête en Afrique du Nord

L’Afrique du Nord est la deuxième région la plus importante selon l’enquête annuelle sur les 250 meilleures entreprises africaines, avec 70 entrants et 14,3 % de la valeur totale du marché, cela représente une progression de trois places par rapport au classement de l’an dernier ; mais une petite baisse de 0,35 point de pourcentage de leur valeur combinée, a rapporté African Business.

L’Égypte est en tête du nombre d’entreprises représentées dans le tableau continental, avec 33 entrants contre 29 pour le Maroc, ce qui signifie qu’il y a deux entreprises égyptiennes de plus et une marocaine de moins que dans les chiffres de l’année dernière.

Cependant, les entreprises marocaines valent presque le double de leurs homologues égyptiennes, avec 8,8 % de la valeur du Top 250, mais cela représente une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à l’année dernière.

+ Le Maroc affiche une proportion des 20 meilleures entreprises d’Afrique du Nord +

Malgré la tête de l’Égypte dans le classement continental, le Maroc affiche une proportion plus élevée des 20 meilleures entreprises d’Afrique du Nord, y compris les quatre grandes banques du pays, dirigées par Attijariwafa Bank.

La Commercial International Bank (CIB) est la société égyptienne la mieux classée, se classant troisième du tableau régional. Malgré une très légère baisse de valeur de 5 milliards de dollars l’an dernier à 4,9 milliards de dollars dans le classement de cette année, elle a grimpé de six positions pour atteindre la 27e place dans notre classement panafricain, profitant des baisses plus importantes de la valeur marchande de nombreuses autres entreprises.

Conformément à la tendance générale des investissements transfrontaliers dans le secteur bancaire, CIB a ouvert sa première succursale au Kenya en avril, après avoir repris trois mois plus tôt Mayfair CIB en rachetant les 49% restants de la banque. La CIB a l’intention d’utiliser le Kenya comme base pour une expansion plus large dans la région.

+ Le Top 20 régional pour l’Afrique du Nord +

L’enquête African Business Top 250 Companies se concentre sur les plus grandes entreprises des bourses africaines, avec un classement déterminé par la capitalisation boursière (valeur totale des actions cotées) au 31 mars 2023.

Certains des géants africains qui ne figurent pas dans le classement Top 250 sont des entreprises publiques, y compris des entreprises publiques telles que Commercial Bank of Ethiopia et Sonangol en Angola.

L’enquête Top 250 exclut les entreprises qui ont un héritage et des racines africaines mais qui ne réalisent plus au moins 50 % de leurs revenus en Afrique. Les entreprises réalisant plus de 50 % de leurs revenus en Afrique sont exclues si elles ne sont pas cotées sur une bourse africaine.

Article19.ma