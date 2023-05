Judaïsme – Inauguration de la synagogue « Toledano » à Meknès, après sa restauration

Patrimoine. La synagogue « Meier Toledano Di Tanja » à Meknès a été inaugurée mercredi, après sa restauration à l’initiative du Conseil des communautés isarélites du Maroc.

La synagogue, qui a été inaugurée en présence du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, et du secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, Serge Berdugo, comprend deux étages, dont l’un est dédié à la prière et le second est un musée qui renferme des documents datant du début du XXe siècle, dont certains concernant des fonctionnaires juifs de Meknès, une liste de familles juives meknassies et d’autres documents relatifs à la construction du nouveau Mellah.

Dans une déclaration à la presse, M. Berdugo a relevé que de grands efforts ont été déployés pour permettre la restauration et l’inauguration de la synagogue « Meier Toledano Di Tanja », communément appelée « Slat Rabbi Baroukh », au profit des membres de la communauté juive au Maroc, qui viennent de différents pays du monde pour visiter ce haut lieu de la mémoire.

Il a ajouté que l’ouverture de la synagogue intervient après la décision de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, en 2013, de restaurer tous les lieux et espaces de la culture juive au Maroc, notant dans le même contexte que cette synagogue, qui est un espace culturel non seulement pour la capitale ismaélienne et les juifs marocains, mais aussi pour la culture et l’histoire marocaines en général, a été créée en 1935 et subi une opération de restauration il y a environ 20 ans.

+ Préservation de la mémoire +

De son côté, le président de la communauté juive marocaine à Al Qods, Eli Moyar, a souligné l’importance de la réouverture de cette synagogue, qui constitue un espace important de préservation de la mémoire.

Il a indiqué que cette initiative permettra aux Juifs marocains venus de plusieurs pays étrangers de se souvenir de leur passé et de renouer avec les lieux de Meknès où ils ont passé leur enfance et leur jeunesse.

Au cours de cette cérémonie, les participants ont élevé des prières au Tout-Puissant pour préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Ils ont également élevé des prières pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté Mohammed V et feu SM Hassan II.

Après l’ouverture de la synagogue, des membres de la communauté juive du Maroc se sont rendus à l’école « Ibn Khaldoun », qui se trouve à environ 400m de la synagogue, pour se rappeler des moments importants de leur parcours académique dans cet établissement. (Avec MAP)

Article19.ma