Un tableau peint à Marrakech par le leader britannique Winston Churchill, qui fait partie à la fois de l’histoire politique et hollywoodienne, sera mis en vente aux enchères, a rapporté l’agence de presse américaine Associated Press (AP).

La maison de vente aux enchères Christie’s a indiqué lundi que le paysage marocain « Tour de la mosquée de la Koutoubia » – un cadeau de Churchill au président américain Franklin D. Roosevelt – sera mis en vente par l’actrice américaine Angelina Jolie le mois prochain à un prix estimé entre 2,1 millions et 3,4 millions de dollars.

Le tableau, qui représente la mosquée du XIIe siècle à Marrakech au coucher du soleil, avec les montagnes de l’Atlas en arrière-plan, est le seul que le dirigeant britannique de la Seconde Guerre mondiale a peint pendant le conflit de 1939-45.

Selon AP, il l’a peint après la conférence d’Anfa de janvier 1943, où Churchill et Roosevelt ont planifié la défaite de l’Allemagne nazie. Les deux dirigeants se sont rendus à Marrakech après la conférence pour que Churchill puisse montrer à Roosevelt la beauté de la ville.

« Roosevelt en a été époustouflé et a trouvé la ville incroyable », a souligné Nick Orchard, chef du département d’art moderne britannique de Christie’s, ajoutant que Churchill a capturé la vue dans ce « tableau merveilleux et évocateur » et l’a offert à Roosevelt comme souvenir du voyage.

Churchill était un artiste amateur passionné qui a réalisé quelque 500 peintures quand il a commencé à peindre dans ses quarante ans.

Selon, Orchard « la lumière au Maroc et à Marrakech était quelque chose qui passionnait Churchill » qu’il a peinte encore et encore.

« Il aimait l’air sec, la lumière, le soleil et la façon dont il éclairait les paysages », dit Orchard. « Et c’est très visible ici dans ce tableau. Vous pouvez voir les longues ombres, le violet des montagnes et le ciel approfondi – le moment classique du coucher de soleil ».

Le tableau a été vendu par le fils de Roosevelt après la mort du président américain en 1945 et a eu plusieurs propriétaires avant que Angelina Jolie et son partenaire Brad Pitt l’achètent en 2011.

+ Jolie Family Collection… +

Le couple s’est séparé en 2016 et a passé des années dans une procédure de divorce, au milieu de spéculations sur le partage de leur vaste collection d’art.

Le tableau est vendu par la Jolie Family Collection dans le cadre de la vente aux enchères d’art moderne britannique de Christie’s le 1er mars à Londres.

Orchard a indiqué que la maison de vente aux enchères espérait qu’elle pourrait établir un nouveau record pour une œuvre de Churchill.

« Le prix record aux enchères pour Churchill est d’environ 2,460 millions de dollars pour un tableau qui, à mon avis, n’est pas aussi important que celui-là », a-t-il fait savoir avant d’ajouter: « je pense que c’est probablement son œuvre la plus importante ».

Article19.ma