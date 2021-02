Le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT) à Rabat recrute des administrateurs pour son programme de formation en Afrique.

Selon une annonce postée sur son site web, quatre postes sont à pourvoir: un Agent principal de gestion de programme, un Assistant de gestion de programme et deux agents de gestion de programme.

Basé à Rabat, l’UNOCT a pour mission la formation à la lutte contre le terrorisme en Afrique et de développer et de mettre en œuvre des initiatives pour soutenir les États membres, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, pour prévenir et contrer le terrorisme et l’extrémisme violent.

L’objectif primordial du bureau est de renforcer les capacités des États membres grâce à l’élaboration de programmes nationaux de formation et de programmes de formation à la lutte contre le terrorisme.

Article19.ma