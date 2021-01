Par Dr Georges Fahmi*

En réfléchissant aux 10 dernières années, il est clair que le printemps arabe est loin d’être terminé. Les soulèvements populaires au Soudan, en Algérie, en Irak et au Liban ces deux dernières années, associés aux tensions politiques et socio-économiques persistantes dans la région, montrent qu’aucun équilibre politique n’a été trouvé. Cependant, attendre un autre moment de 2011, comme si rien n’avait changé, serait une erreur, souligne un article publié par le think tank « Chatham House ».

Les bouleversements politiques d’il y a 10 ans ont entraîné des transformations profondes tant du paysage politique que des facteurs de la mobilisation populaire. Les appels à une réforme politique devront ainsi prendre ces transformations en considération pour aboutir à un réel changement.

Les soulèvements de 2011 ont eu principalement trois conséquences: la crainte de l’effondrement de l’État, une polarisation sociale accrue et l’importance croissante des revendications socio-économiques. Toute stratégie de changement politique doit tenir compte de ces facteurs pour réussir.

« Nous ou le chaos » – la crainte de l’effondrement de l’État

Restaurer les institutions de l’État dans les pays où ces institutions se sont effondrées ou sont devenues inefficaces, et protéger l’État de l’effondrement dans d’autres cas, sont désormais des facteurs importants qui pourraient soit entraver, soit renforcer tout projet de changement politique.

En 2011, les manifestants descendus dans les rues en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie et au Yémen se sont peu préoccupés du risque de l’effondrement de l’État. Alors que les régimes essayaient d’utiliser le discours « nous ou le chaos » pour dissuader les manifestations populaires – comme dans le cas de Hosni Moubarak en Égypte – la plupart des manifestants ne croyaient pas à cette menace. Toutefois, en raison des guerres qui ont suivi en Syrie, en Libye et au Yémen, ce discours a pris de l’ampleur. Tout appel à un changement politique doit donc rassurer les citoyens sur la sauvegarde du rôle de l’État dans la prestation de ses services à ses citoyens tout en faisant clairement la différence entre un État et un régime.

Accroissement de la polarisation

Aborder la polarisation sociale et renforcer la confiance des citoyens est important pour la mobilisation. Lors de la première vague du printemps arabe en 2011, les sociétés étaient moins polarisées – politiquement, religieusement et ethniquement – qu’elles ne le sont aujourd’hui. Le dialogue entre laïcs et islamistes en Égypte et en Tunisie dans les années 2000 a contribué au moment de 2011 où ces deux camps se sont opposés aux anciens régimes. Cette unité n’existe plus. En Égypte, les Frères musulmans ont accusé les groupes laïques de se ranger du côté de l’armée contre Mohammed Morsi en juillet 2013, tandis que les groupes laïques ont accusé les Frères musulmans de tenter de monopoliser le pouvoir et de contrôler les institutions de l’État pendant qu’ils étaient au pouvoir.

Les tensions religieuses et ethniques se sont également accrues dans la région depuis 2011, ce qui fait le jeu des régimes au pouvoir qui bénéficient des divisions sociales. En Syrie, par exemple, la guerre a laissé de profondes blessures entre les différentes communautés religieuses et ethniques du pays, telles que des tensions entre les communautés alaouites-sunnites, kurdes-arabes et sunnites-chrétiennes.

De telles tensions réduisent la confiance entre les citoyens et rendent plus difficile le rapprochement entre les différentes communautés par la mobilisation de masse ou l’action publique. Par conséquent, des stratégies doivent être mises en place pour restaurer la confiance sociale.

Les facteurs socio-économiques

Tout projet politique de changement devra répondre aux problèmes socio-économiques qui existent. En 2011, les manifestants ont établi un lien clair entre le changement politique et la résolution des problèmes socio-économiques, estimant qu’une fois les régimes autoritaires renversés, ces problèmes disparaîtraient. Cette conviction n’existe plus. Non seulement les problèmes socio-économiques n’ont pas disparu, mais dans de nombreux cas, ils se sont aggravés. Aujourd’hui, certaines personnes affirment même que leur situation socio-économique était meilleure sous les anciens régimes.

Même en Tunisie – le seul cas de transition démocratique réussie de la première vague du printemps arabe – les manifestations se sont poursuivies, avec plus de 9.000 manifestations de contestation sociale en 2019. Au cours des 10 dernières années, le pays a vu de multiples manifestations sur l’accès à l’emploi, la fourniture de services, l’accès à la terre et à l’eau et la pollution, principalement dans ses régions intérieures. Il y a même eu des manifestations à Sidi Bouzid, où le suicide de Mohammed Bouazizi a déclenché la vague de protestations devenue connue sous le nom de printemps arabe. Le lien entre les réformes politiques et l’amélioration des conditions socio-économiques ne peut être ignoré si un projet de changement politique va être mobilisateur.

L’attrait durable de la démocratie

À l’exception de la Tunisie, le fait que les pays du printemps arabe n’aient pas réussi à passer à un système démocratique n’est pas exceptionnel. En fait, peu de pays sont parvenus à la démocratie par des moyens strictement linéaires et progressifs. Au cours des deux derniers siècles, de nombreux pays ont pris des mesures significatives vers la démocratie pour ensuite se dé-démocratiser, au moins provisoirement.

Le soutien à la démocratie est un aspect fondamental du printemps arabe – et il est toujours présent. Malgré l’expérience essentiellement négative des 10 dernières années, la cinquième enquête du Baromètre arabe a montré que 78% des Tunisiens, 74% des Libyens, 70% des Égyptiens et 51% des Yéménites croient toujours que bien que les systèmes démocratiques ne soient pas parfaits, ils sont la meilleure option.

Si le printemps arabe n’est pas terminé, le moment de 2011 l’est. Aussi beau qu’il ait pu être, ce serait une erreur que les acteurs politiques de la région restent figés dans ce moment-là. Le paysage politique et les facteurs de la mobilisation populaire ont radicalement changé depuis lors, des changements qui doivent être analysés en profondeur et abordés à la fois au niveau du discours et de l’action. Ne pas le faire ne fera qu’empêcher le printemps arabe d’achever ce qu’il avait commencé il y a 10 ans.

* Dr Fahmi est un « Associate fellow » du Middle East and North Africa programme, Chatham House – Londres

