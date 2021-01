Le lancement par le club français de football l’Olympique de Marseille de 3 maillots lifestyle célébrant les couleurs du Maroc, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal dans le cadre de son programme « OM Africa » a été très critiqué par les milieux footballistique algériens qui reprochent au club phocéen d’avoir ignoré la communauté algérienne dont les membres comptent un un grand nombre de supporters de l’équipe marseillaise.

Les médias algériens se sont ainsi interrogés sur les raisons derrières l’absence d’un maillot inspiré des couleurs algériennes d’autant plus, selon eux, que « le club français dispose d’une large base de supporters algériens », rapporte le site Hespress.

L’OM et Puma ont dévoilé, vendredi sur le site officiel du club phocéen, 3 maillots lifestyle « OM Africa », en hommage à l’Afrique.

« Fier de ses liens très forts entretenus avec l’Afrique, l’Olympique de Marseille a souhaité rendre hommage au continent à travers son label ‘OM Africa », souligne le club français sur son site web.

Lancé il y a un an par le club, le programme a pour objectif de rassembler et fédérer tous ses supporters autour d’événements sur le continent africain, mais également de

développer la formation, grâce à son programme « OM School », et des projets sociaux portés par l’OM Fondation, souligne l’Olympique de Marseille.

Et d’ajouter : « aujourd’hui, en collaboration avec PUMA, trois maillots lifestyle voient le jour sous ce label. Cette année, les pays mis à l’honneur sont le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ».

Inspirés de l’art afro-futuriste, ces maillots ont une unité graphique mais se différencient par les couleurs des drapeaux de leur nation respective. Ils intègrent les couleurs emblématiques du pays qu’ils représentent avec une dominante de rouge pour le Maroc, de vert et d’orange pour la Côte d’Ivoire et de vert et de jaune pour le Sénégal.

Les trois maillots lifestyle seront disponibles à partir du 30 janvier dans les boutiques officielles de l’Olympique de Marseille et chez quelques revendeurs.

De plus, pour couronner cette semaine dédiée à l’Afrique, les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront le maillot Home avec un flocage spécial aux couleurs d’OM Africa, lors du match contre le Stade Rennais FC, prévu ce samedi 30 janvier.

Article19.ma