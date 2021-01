Éloges. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football et vice-président de la CAF a eu l’unanimité de la presse africaine comme le candidat idéal de l’Afrique pour le conseil de la FIFA.

Beaucoup de plumes Africaines, concédèrent Lekjaa l’un des meilleurs managers du football continental, grâce à sa stratégie et sa passion, ainsi que son background, chose qui est unique dans le monde des managers du football africain.

Les mêmes papiers parus sur plusieurs médias du continent ont rappelé le parcours de Fouzi Lekjaa et ses réussites avec le club de sa ville natale, RS Berkane, qui a fait le parcours du combattant en arrivant au sommet du football africain, grâce à une stratégie qui combine entre le développement des infrastructures, la bonne gouvernance et la stabilité financière.

+ Un impact positif sur le niveau des équipes et clubs nationaux +

Selon ces mêmes sources, la même recette a été appliquée par Lekjaa sur le niveau national. Le Maroc pocède aujourd’hui des stades aux standards internationaux, également les Complexes Fédéraux et le Complexe Mohamed VI de Football, qui rentre dans le club des meilleurs complexes au monde. Non pas seulement les infrastructures, mais le système de la paratique footballistique, la gouvernance des clubs, l’efficience financière et la démocratisation du football partout dans le Royaume, en ajoutant des programmes innovants comme sport-étude et le contrat d’objectifs relatif au développement du football féminin.

Plusieurs programmes et réalisations ont laissé un impact positif sur le niveau des équipes nationales et clubs nationaux, la preuve, beaucoup de clubs nationaux ont réalisé de bels exploits sur le continent africain.

La presse africaine a souligné que l’avenir du football africain sera mieux avec Fouzi Lekjaa en tant que membre du conseil de la FIFA, pour lancer des plans « Marshall » afin de développer le football en Afrique, notamment sur le plan d’infrastructures, gouvernance, ressources financières, et des réformes structurelles sur plusieurs niveaux.

Article19.ma