– Temps souvent nuageux avec pluies ou averses sur le Tangérois, le Loukkos et le Rif.

– Nuages bas matinaux et nocturnes denses avec brume ou brouillard ou parfois de la bruine sur les côtes et les plaines nord et centre et le nord des provinces du Sud.

– Ciel passagèrement nuageux sur le reste nord et peu nuageux à clair sur le Centre et le Sud.

– Temps assez froid sur les reliefs et les Hauts plateaux Orientaux.

– Vent faible à modéré de Nord à Est sur le Sud, d’Est sur le Sud-Est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, 07/13°C sur le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le nord de l’Oriental, le Sud-Est, les côtes et les plaines nord, le Souss et le nord-est des provinces du Sud et de 13/18°C sur le Tangérois, les côtes centre et le Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 08/13°C sur les reliefs, 14/20°C sur la Méditerranée, l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les côtes et les plaines nord et le Souss, 20/25°C sur, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces du Sud et de 23/29°C sur le Sud-Est et le Sud.

– Mer peu agitée à agitée parfois forte sur la Méditerranée à l’est de Jebha, belle à peu agitée à l’Ouest, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur l’Atlantique, parfois agitée à forte entre Cap Sim et Tantan.

Article19.ma