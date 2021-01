Le géant mondial des TICs Huawei, accompagne la 2ème édition du « Global Industry 4.0 Conference » organisée par Industrie du Maroc et qui aura lieu ce 27 Janvier à Fès, selon un communiqué rendu public durant le week-end.

Cette édition, placée sous L’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, se présentesous le thème : ’’ L’industrie 4.0 au service d’une économie résiliente’’. Cet évènement inédit réunira, à l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, acteurs, professionnels et experts de l’industrie pour un échange d’expérience et un partage des pratiques les plus efficientes du moment dans le domaine de l’industrie 4.0, précise le communiqué.

Leader de la transformation digitale, Huawei, par cette participation traduit ainsi son engagement à mettre à contribution son expertise et à soutenir l’innovation pour parvenir à des sociétés humaines plus compétitives et performantes.

Présenté sous un format hybride, « Global Industry 4.0 Conférence » se veut être une réponse aux préoccupations des industriels face aux mutations technologiques et numériques en cours et dont il leur faut nécessairement s’accommoder, cette édition leur apportera les solutions les plus smart dans le contexte pandémique de Covid-19. Une pandémie qui d’ailleurs a accéléré le processus de digitalisation dans l’entreprise industrielle, et poussé les dirigeants à être innovants et à tirer profit de ces technologies de rupture déjà testées sous d’autres cieux.

Hicham RAHIOUI, Président-fondateur d’IDM Mag, assure que l’événement se tiendra dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur, et connaîtra la participation d’experts locaux et internationaux venant d’Allemagne, de France, de Belgique, de la Chine, du Japon et du Canada.

Des experts dont la contribution dans le développement des technologies constitutives de l’industrie 4.0 ou de procédés transitionnels en la matière est mondialement reconnue. En outre cette rencontre verra la présence de nombreux acteurs et parties prenantes qui sont à l’heure actuelle de véritables égéries de « l’usine connectée ».

Ces derniers instruiront sur les évolutions qui se sont opérées dans les différentes sphères qui font l’industrie 4.0 (: IoT, IA, Big Data, Additif manufacturing, Robotique, Cloud, 5G…). Par ailleurs il sera question des innovations qui ont émergé durant cette dépression économique dans diverses filières industrielles. D’un côté les innovations et les “use cases“ permettant à l’entreprise industrielle d’adopter à l’avenir une meilleure agilité face à ce type d’événement. Et de l’autre celles leur assurant une meilleure réactivité dans le temps présent.

Ce business forum international, dont le slogan reste « L’industrie fait sa révolution » se présente sous la forme d’une conférence inaugurale suivie de plusieurs panels et ateliers ; avant d’être clos par une plénière.

Ainsi donc, La 2èmeédition de « Global Industry 4.0 Conférence » bien qu’elle se déroule sous format hybride, reste une opportunité de rencontres B2B avec les acteurs et les décideurs de l’industrie 4.0 assuré par ITPO (UNIDO NETWORK OF INVESTMENT AND TECHNLOGY PROMOTION OFFICES) à travers la plateforme RUN THE WORLD TODAY.

Toujours à la pointe de l’innovation et acteur primordial de la transformation digitale qui constitue inéluctablement la couche primaire de l’industrie 4.0, le leader mondial des TICs Huawei accompagne l’évènement en sa qualité de Partenaire Platinum.

Tout comme la précédente, cette seconde édition est organisée sous l’égide du Ministère marocain de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique (MICEVN), en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), et la fédération des technologies d’information, de télécommunication et de l’offshoring (APEBI) ; ainsi que plusieurs autres fédérations et associations à vocation économique et industrielle.

La ville de Fès, triple capitale du Royaume – pour le symbolisme de ses dimensions scientifique, culturelle et spirituelle du royaume – abrite cette édition qui se présente de façon exceptionnelle dans un format hybride.

+ La quatrième révolution +

Animée par l’émergence de nouvelles technologies, l’industrie 4.0 ou « Industrie du futur » désigne une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes. Avec la révolution numérique, les frontières entre le monde physique et digital s’amenuisent pour donner vie à une usine 4.0 interconnectée dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent. A l’heure donc où les orientations stratégiques du Royaume planchent pour une industrialisation accentuée, cet événement est à tous égards une réelle chance pour les industriels marocains.

La « Global Industry 4.0 Conference » ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable des professionnels et experts nationaux et internationaux et s’assigne comme objectifs de réfléchir sur les divers enjeux et défis technologiques et industriels du royaume et du monde à l’ère de l’industrie 4.0, ajoute le communiqué.

Fiche technique à propos de HUAWEI :

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 194 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

– – HUAWEI MAROC :

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès : Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes.

