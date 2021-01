Au Maroc, les parents ont été confrontés à de nombreux défis pour la scolarité de leurs enfants à cause des mesures restrectives liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19, a révélé une récente étude effectuée par la Fondation IPSOS pour BIC à la fin octobre dernier quelques mois après la levée du confinement.

Selon cette étude, menée auprès de parents d’enfants âgés de 7 à 17 ans, le premier défi concerne la limitation du temps passé sur les écrans pour 47% des parents, suivi de la nécessité de maintenir une vie « normale » pour 43% et de trouver un équilibre entre toutes les tâches quotidiennes pour 41% d’entre eux.

Les parents ont également fait face à d’autres difficultés comme trouver du temps pour aider les enfants dans leurs devoirs (36% des interrogés), garder les enfants occupés une fois les devoirs terminés (27%) et l’utilisation des nouvelles technologies et des plateformes digitales (14%).

+ Difficultés : les langues étrangères et les maths +

En ce qui concerne les matières dans lesquelles les parents ont rencontré des difficultés pour aider leurs enfants figurent en premier les langues étrangères (33%), suivies des mathématiques pour 24% des parents.

L’étude révèle aussi que le temps consacré par les parents aux activités éducatives de leurs enfants se situe pour la plupart entre 1 et 2 heures par jour.

Selon les répondants, cette tâche a été assurée le plus souvent par les mamans (41%), les deux parents (38%) ou par les papas (20%).

Par ailleurs, selon l’étude, 51% des parents ont relevé que les listes des fournitures scolaires n’ont pas changé, mais qu’ils ont été contraints de dépenser plus pour acheter des ordinateurs et des tablettes afin de permettre à leurs enfants de suivre leurs cours à distance en plus de dépenses générées par l’achat de masques et de gel hydroalcoolique.

L’étude indique enfin que les parents qui ont dépensé plus, lors de la rentrée scolaire, leurs dépenses ont augmenté en moyenne de 3.751 DH, alors que ceux ayant dépensé moins qu’habituellement ont réduit leurs dépenses de 1.022 DH en moyenne.

