Un scandale qui a fait couler beaucoup d’encre. La cour d’appel de Marrakech rendra son verdict lundi prochain dans l’affaire « Hamza mon bb » dans laquelle sont poursuivies la chanteuse Dounia Batma, sa sœur Ibtissam, et la styliste Aicha Ayach.

Selon le site arabophone alyaoum24.com , si une source proche du dossier avait indiqué que le verdict devait intervenir mercredi prochain, le site web du ministère de la Justice annonce que la cour rendra, après délibération, son verdict lundi 25 janvier.

La même source a indiqué que la 10ème audience tenue mercredi a enregistré la présence d’Ibtissam Batma et Aicha Ayach, qui sont en détention provisoire.

A également comparu S. A., dirigeante d’une société à Rabat, qui a été libérée de prison il y a 12 jours après avoir purgé sa peine prononcée en première instance de 10 mois d’emprisonnement.

Pour rappel, les mis en cause sont notamment poursuivis dans cette affaire, chacun en ce qui le concerne, pour «participation à l’accès frauduleux au système informatique de données», «participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système», «diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans leur consentement», «diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation», ainsi que pour «participation et chantage».

Le tribunal de première instance de Marrakech avait condamné, en juillet dernier, la chanteuse Dounia Batma, poursuivie en état de liberté, à 8 mois de prison ferme, et sa soeur et une autre accusée, qui sont en état d’arrestation, respectivement, à un an et à un an et demi de prison ferme.