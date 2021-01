Le ministère de la Santé a mis en place un site web et un numéro de téléphone gratuit dédiés à la campagne nationale de vaccination, dont le lancement est prévu la semaine prochaine après la réception, vendredi, de la première livraison du vaccin britannique Astrazeneca et après avoir autorisé d’urgence le vaccin Sinopharm qui sera livré mercredi prochain.

Pour rappel, l’opération de vaccination nationale va cibler graduellement les catégories concernées, particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications, à savoir, dans un premier temps, les professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans, les autorités publiques et les Forces Armées Royales, les membres de la famille de l’éducation de plus de 45 ans en plus des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les zones en proie à des taux élevés de contamination par la maladie de la Covid 19.

Comment s’inscrire pour bénéficier du vaccin contre Covid-19 ?

Selon le site dédié à la campagne nationale de vaccination, toute personne en possession d’une carte CNIE ou d’une carte de séjour, même périmée, est automatiquement inscrite sur la liste des personnes à vacciner.

Pour ce qui est de la prise d’un rendez-vous de vaccination, il est précisé que les RDV sont planifiés automatiquement par le système en tenant compte des priorités définies par le ministère de la santé, en coordination avec les pouvoirs publics, et des capacités des centres de vaccination aménagés à cet effet.

A cet effet, le site liqahcorona.ma permet à toute personne de bénéficier de deux services interactifs : « Je consulte mon RDV et mon centre de vaccination » et « Je télécharge mon certificat de vaccination » .

Le premier service permet à toute personne, déjà inscrite dans la base nationale de vaccination, de consulter son rendez-vous planifié ainsi que le centre de vaccination qui lui a été affecté.

Il permettra également aux personnes à vacciner de compléter leurs informations de contact (téléphone et email) ou, le cas échéant, de mettre à jour leur adresse si celle-ci est différente de celle figurant sur la CNIE ou la carte de séjour.

Quant au service « Je télécharge mon certificat de vaccination », il permet à toute personne vaccinée (ayant pris les deux doses) de télécharger son certificat de vaccination sous format PDF imprimable avec un code QR sécurisé pour assurer l’authenticité du document.

+ Service de consultation des RDV vias SMS +

Pour ce qui est du numéro gratuit (1717) , il est mis à la disposition des personnes à vacciner pour leur permettre de consulter le rendez-vous et le lieu de vaccination.

Ce mode de consultation permet aux personnes à vacciner d’envoyer un SMS contenant le numéro de la CNIE ou de la Carte de Séjour, et de recevoir en réponse un SMS indiquant le centre de vaccination et la date du RDV de la 1ère dose (si ce dernier est déjà planifié), ou la date de RDV de la 2ème dose (si ce dernier est déjà planifié).

Ce mode permet également de rappeler (à J-1) les personnes à vacciner, ayant déjà consulté auparavant le 1717, de leur centre de vaccination et de leur RDV pour la 1ère ou la 2ème dose du vaccin.

Selon le ministère de la santé, la stratégie nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19 a prévu une campagne massive de vaccination qui sera effectuée sur l’ensemble du territoire national.

Pour la réussite de cette opération, la majorité des professionnels de santé est mobilisée et 2880 établissements de soins de santé primaires ont été désignés, ainsi qu’un nombre important de stations vaccinales qui y seront rattachées pour développer les activités de vaccination.

Article19.ma